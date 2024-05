Rocío Osorno nos enseña cómo vestirnos para El Rocío (o otra romería) con looks que puedes encontrar en Zara o en H&M

Ha empezado El Rocío 2024 a unos días de que también arranque la Feria de Córdoba. Cuatro hermandades rocieras de Sevilla capital inician este miércoles su peregrinación a la aldea almonteña. Se trata de las corporaciones filiales de Triana, Macarena, Sevilla-El Salvador y El Cerro del Águila, mientras que el jueves será la hermandad de Sevilla Sur quien emprenda el camino hacia la ermita de la Virgen del Rocío. Aunque Rocío Osorno empezará mañana, ya nos ha dejado alguna inspiración conlooks de Zara y H&M si no quieres ir vestida de flamenca, como ya hizo en la Feria de Abril 2024. Si hace unos días te hablábamos de cómo vestir en la Feria de Córdoba, ahora llega el turno de una de las grandes festividades religiosas de Andalucía: la romería de El Rocío. Una tradición que tiene sus propios códigos estéticos porque, aunque la inspiración flamenca esté muy presente, no es la misma que la que vemos en las ferias. Al igual que otras romerías, la peregrinación a la aldea, el camino a través de los pinares, admite looks que no necesariamente cuentan con piezas flamencas, pero que recuerdan a ellas. Los vestidos largos con estampados florales o étnicos son piezas versátiles y muy solicitadas, como demuestras los estilismos que nos ha dejado Rocío Osorno en su Reels de Instagram.

Por eso para el Camino (y también para la aldea) siempre han triunfado los conjuntos de blusas y faldas o las batas para El Rocío. Con ellas se consigue el estilo flamenco deseado pero con ese toque campestre y necesario para esta romería. Se han convertido, con el paso del tiempo, en un estilo propio dentro de la moda flamenca. El estilo rociero. Entran en juego tanto en las faldas para el Rocío como en las batas los talles altos, los cortes camiseros, los volantes canasteros y tejidos de siempre como el popelín, los algodones, el perforado. Unas combinaciones que ha dejado Rocío Osorno en este vídeo con prendas que podemos encontrar en Zara o H&M.

"Os dejo tres looks de inspiración para romería hechos con prendas "de calle". Si tenéis alguna falda midi con vuelo y una camisa con bordados (o un conjunto dos piezas que ya sabéis que esta temporada hay muchísimos) le dais un toque con un mantoncillo, un pico de tela o un pañuelo, pendientes, un ramillete de flores (a mi para el Rocío me gustan que sea variado con flores digamos "típicas del campo"), luego un cintu y botas marrones y ya lo tienes. A mí los looks con botos y pantalones cargo o típicos mom vaqueros claritos y camisa me parecen lo más", ha explicado Rocío Osorno en este vídeo en su cuenta de Instagram.