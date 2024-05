Amelia Bono también ha caído rendida a la tendencia 'animal print' con los pantalones que más estilizan hasta con Converse

Si el 'animal print' es tendencia, el armario de Amelia Bono es el más tendencia de todos. Si no había tenido suficiente con el mini vestido de leopardo de Zara, y el bañador, ahora ha sumado este pantalón de campana de lo más estilizador hasta con zapatillas Converse. El estampado de leopardo es la máxima tendencia esta primavera, y Amelia Bono lo tiene claro. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Y más si los combinamos con unas botas cowboy como las de Amelia Bono para presumir del bronceado que se trajo de República Dominicana. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección.

Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada de otoño e invierno se ha enfatizado en los outfits de día y de noche. Y Amelia Bono lo ha lucido con este pantalón de campana que no puede sentar mejor a las mujeres bajitas como ella, hasta con las clásicas zapatillas Converse. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres.

Amelia Bono con pantalones de leopardo. @ameliabono

Unos pantalones de campana de leopardo que Amelia Bono ha combinado con una camiseta negra, y zapatillas Converse, posando justo delante del nuevo restaurante de Íñigo Onieva.