De Amelia Bono a Paula Echevarría, estos han sido los looks de nuestras famosas para dar la bienvenida a 2024

Nochevieja siempre da para mucho, y no solo para los estilismos de las campanadas. Porque si pensabais que hoy solo íbamos a vivir de los looks de Ana Mena , Cristina Pedroche y Laura Escanes, no es así. Porque son muchas las famosas que ya nos han compartidos sus estilismos para terminar 2023 y empezar 2024, y entre ellas nuestras españolas mejor vestidas. De Paula Echevarría, Amelia Bono o Anna Padilla, todas ellas ya nos ha mostrado a través de sus cuentas de Instagram su estilismos. Vestidos, mucho brillo y siempre rodeados de su familia, que al final es lo importante. Porque al final todos estábamos pendientes del look de este año de Cristina Pedroche, pero eso no hizo que descuidáramos el nuestro.

Porque para empezar este 2024 necesitamos la mejor inspiración para vestir, y ahí siempre están las españolas mejor vestidas para mostrarnos sus looks que luego les copiaremos durante los próximos meses. Por algo son las mujeres y las chicas mejor vestidas de España. Si ayer era Sara Carbonero la que nos dejaba un estilismo de lo más sexy y rompedor, ahora son Paula Echevarría o Amelia Bono las que han sacado sus mejores galas del armario para deslumbrar en esta Nochevieja.

Paula Echevarría con vestido de House of CB

Paula Echevarría y su look de fin de año. @pau_eche

Marta Sánchez con vestido de lentejuelas y capa

Amelia Bono con top con mucho brillo de Panambi Collection

Anna Padilla con vestido plateado de Maje

Unos estilismos de nuestras famosas favoritas con los que han dado la bienvenida al 2024 que nos van a servir de inspiración para los próximos meses.