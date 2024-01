El abrigo rojo de la suerte de Isabel Díaz Ayuso para su discurso de fin de año es el que le vamos a copiar en las rebajas de Zara

Isabel Díaz Ayuso nos ha servido de inspiración durante todo el 2023, y no nos podía fallar para terminar el año y empezar 2024. Y en esta noche tan especial, con su discurso de fin de año, lo ha hecho con su abrigo rojo favorito y más tendencia, que nosotras le vamos a copiar en las rebajas de Zara que empiezan esta semana. Porque el rojo es el color de la temporada. Tenemos muchas pruebas, y cero dudas. Y entre esas pruebas, el último look que nos ha dejado Isabel Díaz Ayuso para Nochevieja. Si hace unas semanas era la Reina Letizia la que recuperaba su idilio con el rojo en Dinamarca, ahora es Ayuso la que saca el abrigo rojo más deseado por todas las mujeres y chicas que más saben de moda. Porque no solo íbamos a vivir hoy de los vestidos de Cristina Pedroche, Ana Mena o Laura Escanes, las políticas también nos dejan la mejor inspiración.

De todos los colores que son tendencia este otoño, el rojo ya se ha hecho con el título de vencedor. Prendas y complementos de color rojo se han visto hasta la saciedad sobre las pasarelas, pero también en las novedades de las firmas de moda. El rojo protagoniza así abrigos de paño, como este que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con un total look negro para darle todo el protagonismo a esta prenda de abrigo. Que además, ya sabemos que el rojo es el color de la buena suerte para terminar cada año.

Discurso de Díaz Ayuso D. Sinova EFE

Lo que está claro es que si aún no tenemos un abrigo rojo como el de Isabel Díaz Ayuso, las rebajas de Zara van a ser nuestro momento para añadir uno en nuestro armario en este invierno 2024.