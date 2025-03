La americana gris que Ayuso se ha llevado a Londres es el único básico que necesitas para terminar marzo con estilo

Isabel Díaz Ayuso llegó ayer a la capital londinense para reunirse con empresarios y esta mañana ha participado en un encuentro con compañías y fondos de inversión británicos, convocado por 'Invest in Madrid' para dar a conocer las políticas económicas y libres de trabas burocráticas que facilitan y atraen proyectos a la región. Ya nos gustaría a todas tener una colección de 'blazers' como la que tiene la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de todos los colores, estilos y diseños. Por supuesto en su maleta a Londres no ha podido faltar una de sus favoritas, en color gris y botonadura dorada.

No es la primera vez que lo decimos ni será la última: Ayuso es, sin duda, una de las políticas con mejor gusto de la actualidad en España. Su estilo pulido y estructurado demuestra que los looks de oficina pueden ser cualquier cosa menos aburridos. Con su armario, lleno de americanas impecables y piezas atemporales, consigue proyectar una imagen de autoridad sin renunciar a la feminidad ni a las tendencias. Para los días de reuniones importantes, un blazer bien elegido puede ser el mejor aliado, y la Presidenta lo sabe mejor que nadie. Durante su viaje institucional a Londres, donde esta tarde continuará su jornada con una reunión con el director de Banca Global de UBS, Ayuso ha vuelto a demostrar que el poder de una buena americana va más allá de lo estético. La elección de una blazer gris con botones dorados no es casualidad, este tono neutro es sinónimo de sofisticación y versatilidad, mientras que los detalles dorados añaden un toque de elegancia sin excesos.

La americana gris que eleva cualquier outfit de oficina

La blazer que Ayuso ha elegido para su jornada en Londres es una de esas prendas clave que toda mujer debería tener en su fondo de armario. Su tono gris medio la convierte en una apuesta segura para cualquier combinación, ya sea con pantalones de pinzas para un look de oficina clásico, con jeans para una versión más relajada o incluso sobre un vestido midi para una cita formal.

Si estás buscando inspiración para los looks de entretiempo cuando el tiempo nos dé una tregua, una americana como esta es la clave para cerrar marzo con estilo. Llévala con un jersey de cuello alto fino en los días más frescos y cámbialo por una blusa de seda a medida que suban las temperaturas. Añade unos botines o unos mocasines para darle un giro diferente dependiendo del tipo de evento al que asistas.