Una espectacular Carmen Machi deja claro a sus 62 años que un traje rojo puede ser tan elegante (o más) como el negro

Como ya te adelantábamos ayer por la tarde durante la alfombra roja de apertura, el Festival de Málaga ha vuelto con su 28.ª edición y tendrá lugar desde el 14, hasta el próximo 23 de marzo, durante estos casi diez días, veremos a los actores y actrices del panorama español celebrar el cine nacional con ruedas de prensa, presentaciones y algún que otro homenaje, el primero de todos ha ido para Carmen Machi, quien ha recibido el 'Premio Málaga Sur 2025' por su gran carrera como actriz.

Y qué nos ha llamado la atención a nosotras en este mañana de sábado además del reconocimiento merecidísimo a la actriz de series tan míticas como 'Aída', el total look rojo con el que aparecido Carmen en la ciudad andaluza. Y no cualquier rojo, sino ese tono vibrante, poderoso y magnético que tiene la capacidad de elevar cualquier look, captar todas las miradas y, sobre todo, transmitir seguridad absoluta. Lo vimos hace unos meses en las pasarelas de primavera/verano 2025: Carolina Herrera lo hizo desfilar en vestidos de tafetán con volúmenes de ensueño dignos de una noche en la Ópera; Valentino, fiel a su ADN, nos recordó por qué el 'Valentino Red' es un icono eterno con piezas de siluetas impecables; y Dior reinterpretó su lado más sofisticado en conjuntos monocromáticos que demuestran que el rojo es el color de la mujer segura de sí misma. Si en invierno el burdeos nos conquistó por su sofisticación, en primavera la moda pide un golpe de efecto, y ese golpe se viste de rojo.

El look más elegante de la actriz madrileña en Málaga

Para recoger su premio en el Festival de Málaga 2025, Carmen Machi ha apostado por un traje rojo de corte oversize que desprende estilo y seguridad a partes iguales, demostrando que, a sus 62 años, este color puede ser incluso más elegante y favorecedor que el tradicional negro.

El diseño, de blazer cruzada con hombreras marcadas y pantalón fluido de pernera ancha, es una elección perfecta que aporta sofisticación sin renunciar a la comodidad. El detalle de la triple botonadura a tono le da un aire refinado y muy atemporal. Como toque final, unas gafas de sol de montura XL y pendientes dorados aportan ese aire de diva contemporánea que tanto está triunfando en eventos de alto prestigio.

Carmen Machi con traje rojo. Gtres

El mensaje es claro, esta primavera, todas vamos a querer un traje rojo en el armario. Porque sí, el negro es un clásico, pero el rojo es actitud. Da igual si tienes 30 o más de 60, si lo llevas con tacones o zapatillas, si apuestas por un total look o lo combinas con otros tonos neutros: el rojo será el color estrella de la temporada. Y si Carmen Machi dice que es la elección más elegante, nosotras tomamos nota.