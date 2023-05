Ana Soria deslumbra en su debut televisivo en 'El Hormiguero' con un vestido negro de más de 400 euros de lo más sexy

Ana Soria ha apostado por lucir un vestido en su debut televisivo junto a Enrique Ponce en 'El Hormiguero'. Era nuestra apuesta de look y se ha cumplido, un vestido de lo más sexy de firma italiana de más de 400 euros con los que Ana Soria ha deslumbrado en pantalla de lo más guapa. ¿Ha nacido una nueva influencer? Tendremos que estar pendientes de lo más pasos que da a partir de ahora. "Sin generalizar, hemos recibido un trato muy malo, despectivo y faltándonos el respeto. Para la prensa somos personajes y no personas. Me apoyé en él, pero me dio muy fuerte. Cuando le conocí tenía la carrera encauzada, pero debido a la intensidad mediática la situación se complicó, lloraba leyendo los apuntes y acudí a terapia. Durante dos años dejé la carrera, pero ya la he retomado", ha explicado Ana Soria en 'El Hormiguero' con Pablo Motos. Pero sin duda, nosotras nos hemos fijado en el vestido de Elisabetta Franchi que ha lucido Ana Soria en la televisión.

Un vestido de Ana Soria negro de escote asimétrico y unas sandalias metalizadas. Un diseño ajustado confeccionado en un tejido elástico de color negro con escote asimétrico, costuras con arandelas metalizadas tanto en el cuello como en la cintura y longitud justo debajo de las rodillas. Y sabemos de dónde es, de la firma italiana Elisabetta Franchi y está a la venta por 420 euros.

Vestido a media pierna con logotipo en punta de malla, de Elisabetta Franchi(420 euros)

Vestido Ana Soria. Elisabetta Franchi

Un vestido que cuadra totalmente con la imagen que tenemos de Ana Soria a través de su estilo en su cuenta de Instagram o de las pocas apariciones públicas que le hemos podido ver. Vestido ajustado, sexy,d e escote asimétrico y con el que parece una mujer de más edad en lugar de una chica joven. Tanto por su estilismo como su maquillaje de lo más marcado en 'El Hormiguero'.