Enrique Ponce, sobre Ana Soria: "Ha sabido soportar las calumnias e injurias y la han juzgado solo por enamorarse de mí"

Momento insólito en televisión. Enrique Ponce y Ana Soria se han sentado por primera vez en un plató de televisión para conceder su entrevista más esperada. El lugar elegido ha sido 'El Hormiguero', donde, a pesar de no obtener remuneración económica, sí que cuentan con una gran visibilidad. Además, cabe destacar que el torero y Pablo Motos mantienen una estrecha relación de amistad, lo que habría influido en la decisión de este a la hora de acudir al citado programa.

Visiblemente nerviosos, sobre todo en el caso de Ana Soria, ambos entraban en plató recibiendo una gran ovación del público. "Ana es la mujer de la que estoy enamorado, pero por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Hay una que para mí sobresale por encima de todo, y es el corazón tan grande que tiene", comienza diciendo Ponce sobre su pareja. "Siempre se preocupa más por los demás que por ella misma. Ella tiene una gran fortaleza y ha sabido soportar muy bien las injurias y calumnias de algunas personas, que, sin conocerla, la han juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí, y por eso todavía la quiero más", expresa.

Ana Soria ha tomado la palabra para explicar el por qué de su vida: "Quiero que la gente pueda conocerme como soy, porque realmente nadie me conoce. Nadie que haya opinado públicamente sobre mí lo hay hecho conociéndome. La prensa nos ha dado mucha caña y nosotros nunca hemos querido entrar a nada y hemos querido llevar nuestra relación con la máxima privacidad posible. Cuando yo me enamoro de él yo paso a ser alguien conocida y yo he aguantado mucho. Llevamos tres años aguantando cosas que no son justas, cosas que duelen y tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal, con sentimientos y ya está", desliza, asegurando que hay una parte de la prensa que les "maltrató", y que a raíz de todo eso se ha visto obligada a ir a terapia con el fin de ponerse en manos de un profesional.

Ana Soria, Enrique Ponce y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Atresmedia

"Cuando conozco a Enrique tenía una carrera muy encauzada, y la parte mala es la intensidad mediática. Yo no tenía esas herramientas para que esa situación dejara de afectarme como lo estaba haciendo. De mí han dicho de todo y con muy mala leche", asegura.

Pablo Motos les ha preguntado cómo se conocieron y cómo surgió esa historia de amor que tanto revuelo generó en 2020. La pareja, sin poder evitar sonreír, ha narrado cómo fueron esos inicios, y aunque el que más se ha explayado ha sido el torero dado que Ana se ha dejado ver bastante nerviosa y prudente, sí que ha afirmado que cuando cruzaron las primeras miradas sintió algo especial: "cuando me miró por primera vez, el mundo se me paró".

Respecto a la diferencia de edad, Ana Soria lo tiene claro: "El amor no se piensa, el amor se siente. Para nosotros no es un impedimento, entonces no tendría que serlo para la gente. De hecho es que es Enrique el que siempre tira de mí con la energía de hacer muchas cosas, porque yo soy muy tranquila. El amor es libre", sentencia.

Mientras que Ponce ha asegurado que está muy tranquilo tras su retirada del mundo taurino, Ana Soria ha contado que ha retomado su carrera de Derecho tras tener que dejarla aparcada por los problemas de salud mental que surgieron a raíz del huracán mediático que generó su relación.