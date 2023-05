Enrique Ponce revela que le entró a Ana Soria por Instagram

El diestro Enrique Ponce y su pareja Ana Soria visitaron el plató de 'El Hormiguero' en la noche del martes para hablar de su relación sentimental y sus proyectos de futuro.

La almeriense confesó que era la primera entrevista de su vida, y, a decir verdad, se defendió bastante bien. Para Enrique, Ana "es la mujer de la que estoy enamorado locamente", lo que más valora "es el corazón tan grande que tiene y la fortaleza que demuestra: ha sabido soportar las injurias y calumnias de mucha gente que sin conocerla la han prejuzgado por haberse enamorado de mi", relató el maestro de Chiva.

"Desde que empezamos nuestra relación la prensa nos ha dado mucha caña, y nosotros hemos intentado pasar", comentó Soria. "Hemos aguantado mucho y escuchado cosas que duelen; tenía ganas que la gente viese que soy una chica normal, con sentimientos", abundó ésta ante la mirada de Pablo Motos.

"Las injusticias duelen", salió al quite Ponce. "Lo más importante es que nosotros en la calle sentimos el cariño popular", añadió.

"¿Cómo os conocisteis?, inquirió el presentador del programa de Antena 3. "Yo fui a torear a Almería, y ella estaba en el callejón y la miraba, y dije 'guau'", relató el torero. Le preguntó a un amigo si la conocía y resultó que era "la hija de un conocido"; acto seguido "la busqué por las redes y la encontré". Le entró por Instagram, como dijo Motos.

Para Ana, ella "estaba confundida, no sabía si me estaba mirando a mí: hubo un momento que cruzamos miradas y yo prometo que sentí algo especial; el mundo se me paró ahí".

A la primera cita, una cena en un reservado, Soria "iba hecha un flan". "Antes de conocernos estuvimos un tiempo hablando, y cuando lo vi en persona tenía el corazón a mil", abundó la estudiante de derecho.

Sin solución de continuidad, el matador confesó que "hacía una 'A' sobre la arena en todos los paseíllos". Hasta que "me retiré".

Soria también se abrió a contar que había "ido a terapia" para aguantar la presión mediática: "La cosa me llegó a dar fuerte". "Quienes hay detrás de los titulares hay personas, y yo no tenía las herramientas para soportar ciertas situaciones". Incluso "hubo un par de años que tuve que apartarme de los estudios porque no podía".

Respecto a la diferencia de edad, la almeriense es de la opinión que es un asunto "que cansa": "Él es el que tira de mí, tiene mucha energía". "Es un tema que si para nosotros no es ningún impedimento; el amor es libre, que cada uno se enamore de quien quiera". Para el valenciano, "la edad está en la cabeza, en la mente".

Ponce, a mitad de la temporada 2021 se retiró del toreo por sorpresa. "No lo había pensado; así lo sentí", dijo el maestro de Chiva. "En la temporada anterior, yo fui de los que me volqué en la época Covid porque quería que la gente que pudiera, pudiera ver los toros, y no me importaba lo que fuese a ganar: era un tributo que yo le debía al toreo, a lo que tanto me ha dado".

"Necesitaba estar tranquilo, me lo pedía el cuerpo, y me fui con Ana pa'bajo... y hasta hoy", añadió el ex de Paloma Cuevas. "Ahora mismo no pienso en volver a torear, pero tampoco cierro la puerta. He tenido ofertas para volver pero estoy muy tranquilo, muy bien. Mi única duda es a lo mejor hacer 10 corridas en plazas puntuales, no lo descarto", descabelló Ponce.