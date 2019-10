Andrea Rueda reinterpreta el clásico 'look working' con un simple detalle

¿Inspiración para tus looks de oficina? Andrea Rueda tiene la solución. La popular influencer y estilista no solo es una amante de las tendencias de maquillaje, no hay día en que no nos sorprenda con looks beauty atractivos y llenos de color, o de las prendas de estilo casual que despuntan entre las que más saben de moda, como es el caso de la sobrecamisa de cuadros más viral del momento, Andrea también es una apasionada de los estilismos en clave working girl. Eso sí, siempre con su toque más personal.

La instagramer no duda en recurrir a estilismos clásicos siempre que la ocasión lo requiera, aunque lejos de sobrios y aburridas opciones, se deja llevar por su estilo más personal y aporta toques actuales y diferentes. Y su última publicación es el mejor ejemplo. Andrea ha optado por el ya clásico look working, tan propio del día a día en la office, con el blanco y negro como ejes principales, y le ha dado un giro total. ¿El resultado? Una reinterpretación más que acertada.