Cómo incluir el amarillo en tu maquillaje de ojos sin que parezca exagerado

Lo mejor es que este color sienta bien tanto a rubias, Chiara Ferragni no dudó en elegirlo y triunfar con él, como a castañas o morenas, como es el caso de la instagramer Andrea Rueda, fiel asidua a los maquillajes especiales y fantasía. Andrea, por su parte, no ha elegido un delineado en este tono, sino una sombra de ojos que ha aplicado en la parte interior del párpado, cerca del lagrimal. Para lograr un efecto más potente, ha combinado este color con otro también explosivo, el verde. No hay duda que el resultado no podía ser más original y atrevido.

Una tendencia diferente y arriesgada que cada vez cuenta con más fieles. Será difícil que en alguna ocasión de las semanas que restan a esta temporada otoñal, no termines por caer rendida al color amarillo para tus ojos.