Así convencí a todas mis amigas de que se olvidaran de sus gabardinas por esta blazer boho fluida (y mega rebajada) de Sara Carbonero

Sara Carbonero no para, si ayer nos creaba la necesidad de comprar un vestido largo fluido de tirantes de su marca Slow Love, hoy lo ha hecho con este blazer boho y mega. Porque mientras todo el mundo habla de la Met Gala 2023, o del vestido Chanel de Penélope Cruz, la periodista ha compartido el vídeo con una marca con una campaña en contra del bullying escolar, y lo ha hecho con la blazer fluida de Slow Love que vamos a querer llevar con vaqueros o con falda larga como ha hecho Sara Carbonero. Porque gracias a ella he convencido a mis amigas más pijas de que se olviden de todas sus gabardinas por esta blazer sueltecita y con un estampado precioso de Slow Love que te hace el look por completo. Y se ha convertido en un nuevo fichaje de moda de la semana tras el conjunto de Mango de Alba Díaz o la falda de Zara de Violeta Mangriñán.

Del vaquero roto, al look más bohemio para ir a ver a su hijo jugar al fútbol, los pantalones transparentes para meter en la maleta de vacaciones y ahora también esta blazer estampada perfecta que nos vamos a querer llevar hasta en nuestra maleta de verano. Porque no hay nada más elegante y a la vez casual que una blazer estampada. Una prenda de esas que metes en tu maleta y le puedes dar mil usos, desde combinarla en un traje completo para un estilismo mucho más elegante con una falda o con unos vaqueros como Sara Carbonero para un estilismo mucho más casual para una comida con la familia o ir a tomar algo con amigos. Menos aún en un momento en el que americanas y blazers se han convertido en las chaquetas predilectas de las que más saben de estilo para completar todo tipo de looks, o tras alzarse en sus versiones cropped pero también en las XXL como auténtica tendencia. Y esta primavera 2023 las vamos a llevar de todos los estilos, desde cropped hasta oversized o estampadas como las de Sara Carbonero. Porque por esta blazer decimos adiós a nuestras gabardinas.

Blazer fluida, de Slow Love (39,99 euros)

Blazer fluida. SlowLove

Una blazer de jaquard fluida que Sara Carbonero combina con una falda midi con botas cowboy o con sus jeans de madre favoritos.