Si Violeta Mangriñán ya ha estrenado esta falda pantalón de Zara de 'efecto tipazo' es que todas la necesitamos en nuestro armario de primavera

Violeta Mangriñán ya pasa de las polémicas de la Feria de Abril 2023 con Rocío Osorno y nos ha vuelto a dejar el contenido que nos gusta en su cuenta de Instagram. Y no solo hablamos de sus looks diarios, también de sus dramas del primer mundo y desastres varios, porque con ese Violeta nos representa a todas y se sale de esas idealización de las redes sociales tan poco real. Y en el capítulo de dramas de Violeta Mangriñán, después de que se le hayan roto sus dos coches, hoy se ha quemado el bigote y el entrecejo con un producto que se aplicó anoche para quitarse unas manchas que el salieron a raíz del embarazo. Tenemos claro que podríamos ser cualquier de nosotras metiendo la pata en nuestra vida. Pero como dice ella, el maquillaje hace milagros y nos ha dejado un lookazo para irse a comer con su familia y la pequeña Gala en este día festivo, con una falda pantalón de Zara, que por su culpa, ahora todas necesitamos en nuestro armario de primavera. Porque si Vicky Martín Berrocal ha estrenado este vestido midi de Zara y Amelia Bono las sandalias de Massimo Dutti, este total look de Zara de la valenciana, es todo lo que queremos lucir este lunes.

De la unión de ‘skirt’ y ‘short’ nace la ‘skort’ (o minifalda-pantalón) una pieza que combina comodidad con sensualidad, y Violeta Mangriñán, como buena amante de la moda, sabe que es tendencia ya sí la ha combinado hoy con una camisa crop en azul también de Zara. Este 2023 encontramos la skort en versiones diversas: desde la que es falda por delante y un pantalón tipo bermuda por detrás hasta la falda que esconde en su interior un pantalón corto, y en los estampados y tejidos en tendencia de la temporada. Y Violeta Mangriñán ha apostado por esta en versión cargo tan en tendencia también esta primavera 2023.

Falda pantalón bolsillos, de Zara (25,95 euros)

Falda pantalón. Zara

Una falda pantalón con trabillas de nueva colección de Zara de estilo cargo con bolsillos de plastrón en laterales y cierre frontal con cremallera botón interior y gancho metálico.