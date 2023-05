Nos acabamos de enamorar del conjunto de punto rosa más bonito de Mango que Alba Díaz lleva como toda una Barbie con zapatillas

De tal palo, tal astilla. Eso es lo que pensamos cada vez que vemos a Alba Díaz y a Vicky Martín Berrocal, si esta mañana era la madre la que nos enamoraba con un vestido midi de nueva colección de Zara, ahora es la hija la que nos ha robado el corazón con este conjunto rosa brillante de nueva colección de Mango con la que sumarse a la tendencia 'barbiecore' a la espera de que se estrene la película de Barbie. Porque aunque Alba Díaz está disfrutando de unos días de relax con su madre y su tía en Ibiza, después de volver de la Feria de Abril donde la vimos junto a Tana Rivera, nos ha dejado su último look en Madrid antes de volverse a escapar de viaje. Y es que no hay duda de que esta primavera Mango tiene los conjuntos y prendas más virales, de la chaqueta reversible de flores que tiene Anna Padilla y que está mega agotada, al chaleco más Isabel Marant de Paula Echevarría y ahora este conjunto rosa con brillos que acaba de estrenar Alba Díaz con zapatillas. Porque no solo de las sandalias planas de Amelia Bono o de la falda pantalón de Violeta Mangriñán vive este lunes festivo, ahora también necesitamos irnos de compras a Mango.

El año pasado, Margot Robbie y Ryan Gosling sorprendieron al mundo cuando se caracterizaron como los reyes de la moda, Barbie y Ken, desde entonces la tendencia rosa nos trae vueltas locas. Y mientras esperamos que se estrena la película en cines, vamos a sumarnos al estilo 'barbiecore' con este conjunto de Mango que ya ha estrenado Alba Díaz y que es perfecto para llevar de día con zapatillas como ella ha hecho y que también te puedes poner de noche con unas sandalias de vinilo o de brillos. Es el típico conjunto que metemos en la maleta de verano y que nos salva el look de cualquier noche de cena.

Top punto canalé, de Mango (27,99 euros)

Top punto. Mango

Falda midi canalé, de Mango (47,99 euros)

Falda punto. Mango

Un conjunto rosa de Mango que es perfecto para la primavera para combinar con una cazadora vaquera encima o una gabardina camel en versión crop o midi.