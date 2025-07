Así son las alpargatas de plataforma ideales para el verano que Sara Carbonero combina con vestido blanco boho

Tenemos claro que el estilo bohemio se ha instalado en las tendencias de verano 2025, ¿pero, qué ocurre con el calzado? Bien es cierto que han dado mucho de qué hablar durante estos últimos meses, en los que hemos visto tanto in como out de varios modelos. Entre ellos, las bailarinas se seguirán llevando, de la misma manera que las chanclas de dedo o los tacones sensatos. Junto con ellos, debemos de hablar de las alpargatas, un básico de fondo de armario que nunca pasa de moda estemos en el año que estemos. Y Sara Carbonero lo sabe a la perfección, puesto que tiene claro que no existe ningún verano sin hacerse con unas nuevas.

Hace cuestión de días vimos a Georgina Rodríguez descubriéndonos cuál será el calzado del verano. Spoiler: las alpargatas. Pero, tenemos a nuestra disposición cientos y cientos de tipos, desde las totalmente planas hasta las de cuña que estilizan nuestras piernas. Pues bien, solamente nos ha hecho falta observar las stories de Sara Carbonero para darnos cuenta de cuáles serán una absoluta fiebre en los próximos meses: las alpargatas de plataforma. Es decir, una alternativa para alargar nuestra altura de manera más cañera, por lo que, desde nuestra sección Lifestyle de La Razón enviamos un aviso a las editoras de la moda para que estén alertas a cazar esta nueva tendencia. La periodista ya se lo ha llevado en sus vacaciones a la costa junto con sus hijos, una clara señal de que están a punto de convertirse en nuestro imprescindible, incluso aprovechando las rebajas.

Las cuñas de plataforma que Sara Carbonero se ha llevado en sus vacaciones

Sara Carbonero ha compartido con todos nosotros varios momentos de sus vacaciones a través de las redes sociales. Y gracias a ello hemos descubierto uno de sus últimos looks de domingo que no ha pasado nada desapercibido. Es fresquito, cómodo y totalmente en tendencia de acuerdo con el estilo bohemio. Estamos hablando del vestido blanco perfecto que todos necesitamos en verano con un aire boho chic con detalles calados tanto en la zona del abdomen como en las terminaciones. Como no puede ser de otra manera, lo ha elevado con sombrero de paja (uno de sus accesorios favoritos), así como con bolso shopper al tono y varios collares.

La joya de la corona son las alpargatas de plataforma en negro, el calzado estrella del verano que nos ofrece versatilidad, funcionalidad y comodidad para cualquier ocasión. Incluso, las estamos comenzando a ver en looks de invitada, porque no desentonan y favorecen nuestras piernas en cuestión de segundos.

Sara Carbonero con vestido bohemio y alpargatas. @saracarbonero

Sara Carbonero se suma a la confirmación de que las alpargatas son el calzado favorito de las que mejor visten este verano. Y de editora de moda a lectora, puedes encontrar muchas similares en las rebajas de Zara, Mango u otras marcas españolas.