Sara Carbonero confirma que esta es la falda más deseada del verano: es de Zara y está a punto de agotarse

Sara Carbonero lo tiene claro. La periodista e icono de estilo ha compartido en sus redes sociales un look veraniego que ha conquistado a sus seguidoras al instante. ¿La protagonista absoluta? Una falda larga de Zara que promete convertirse en la más viral de la temporada… si no lo ha hecho ya.

En una imagen tomada frente al espejo, Sara aparece con una de sus combinaciones infalibles: camiseta blanca básica, complementos minimalistas y ese aire effortless chic que tan bien domina. Pero todas las miradas se van a la falda: un diseño largo de punto combinado con bajo plisado, que estiliza la silueta, aporta movimiento y es pura tendencia. Este look es la prueba de que una falda bonita puede ser la base de cualquier outfit de verano, tanto para el día a día como para una escapada de fin de semana. Y si lo lleva Sara Carbonero, no nos queda duda: se avecina sold out inminente.

La falda de punto de Zara que ya es viral

Se trata de la falda punto combinada de Zara, disponible por 35,95 euros y actualmente con pocas unidades en stock. Su diseño bicolor, que mezcla un cuerpo de punto ajustado con una caída plisada de inspiración boho, la convierte en una prenda comodín para todo el verano.

Sara Carbonero con falda de Zara. @saracarbonero

Sara Carbonero la combina con chanclas tipo flip flop y un cinturón de rafia trenzado que realza su cintura, demostrando que el estilo no está reñido con la comodidad.

Falda combinada. Zara

Lejos de los looks de tendencia recargados, Sara apuesta por básicos que funcionan. La camiseta blanca se adapta como un guante, las chanclas aportan un toque divertido (como adelanta el guiño del título: “No me pises que llevo chanclas”) y los accesorios, pulseras metálicas, colgante y gafas de sol redondas, redondean el estilismo con ese aire personal que la caracteriza.