La blusa bohemia perfecta (y de las rebajas de Zara) es la que ha llevado Alejandra Rubio en sus vacaciones de familia en Ibiza

Si una cosa tenemos clara esta temporada de verano 2025 es que necesitamos una blusa bohemia. No lo decimos nosotras, sino todas las editoras o sabias de la moda que dan lecciones de estilo día tras día, como, en este caso, Alejandra Rubio. Ya ha comenzado sus vacaciones en Ibiza, disfrutando del tiempo de calidad en familia junto con Carlo Costanzia y su hijo, donde hemos visto uno de sus últimos looks más en tendencia que no hemos dejado pasar por desapercibido. Porque como bien sienta en la isla bonita, se ha pasado a su faceta más effortless o relajada con un must have que todas debemos tener en el armario y, también, en la maleta.

El estilo bohemio se ha instalado como una de las estéticas más queridas, convirtiéndose en toda una fiebre durante estos últimos meses. Sara Carbonero, Teresa Urquijo o Eugenia Martínez de Irujo son algunas de las celebridades o aristócratas que se definen por dicha corriente, protagonizada por ítems holgados, fluidos o con estampados que invitan a vivir en un verano constante. Junto con ella, se acaba de sumar la hija de Terelu Campos, que normalmente se decanta por un aire más cañero o moderno teniendo en cuenta qué es lo que más se lleva en el momento. Pues bien, este sábado ha roto todos sus esquemas con un punto más romántico, así como actual, con una blusa que perfectamente podríamos tener como básico atemporal, porque nunca pasa de moda y siempre es el típico atuendo al que recurrimos 24/7.

La blusa bohemia de Alejandra Rubio en Ibiza

¿Nos hemos podido obsesionar con algo más que con las blusas bohemias? Nosotras decimos no. Son cómodas, elevan cualquier estilismo y no tenemos problemas a la hora de combinar ni tampoco de sacar partido. Entre las que nos pretendemos comprar se encuentra la que ha llevado Alejandra Rubio este fin de semana en Ibiza junto con su familia. Con un aire relajado o desenfadado, se trata un diseño en blanco de escote en V, confeccionado con materiales ligeros y semitransparentes y, sobre todo, protagonizado por un sinfín de volantes que dan mucho movimiento al look.

La blusa es de Zara y actualmente está rebajada a 18 euros. Aunque no está disponible, cabe la posibilidad de que se vuelva a reponer a causa de las devoluciones, por lo que debemos estar atentas e, incluso, guardarla en favoritos. Alejandra Rubio la ha combinado con vaqueros anchos de cintura alta en blanco para crear un estilismo monocromático, que siempre sienta bien en verano, a juego tanto con el bolso de hombro como las sandalias planas. También, con joyas acabadas en color dorado, así como con un recogido elegante al que suele recurrir en el día a día.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Ibiza. Gtres

Blusa de volantes, de Zara (rebajada a 18 euros)

La blusa bohemia de Alejandra Rubio tiene mucho que decir esta temporada. Se trata del imprescindible que encontramos en cualquier firma, como Zara o Mango, o, incluso, en las plenas rebajas de verano.