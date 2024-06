Así son las gafas de sol de Georgina Rodríguez para ver a Cristiano en la Eurocopa que serán las más llevadas esta temporada

Ahora mismo el mundo se divide en dos. Por un lado, tenemos a las novias que deberán aguantar durante un mes a su pareja por estar viendo cada día partidos de la Eurocopa (jugando su selección o no). Por otro lado, existe el otro grupo de novias que sí que adorarán acompañarlo en todos los enfrentamientos entre los equipos. Aquí entra Georgina Rodríguez, que no se pierde ni un solo partido de Cristiano Ronaldo. Y más si estamos hablando de la Eurocopa. Portugal ganó ayer 0-3 contra Turquía con una asistencia de Cristiano en el partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. Con esta victoria, el equipo portugués acumula 6 puntos y ya está clasificada como primera de grupo para los octavos de final, a falta de una tercera jornada que tiene que disputar contra Georgia el próximo miércoles 26 de junio. Como buena previsora, Georgina Rodríguez ya sabía que se iba a producir el triunfo de Cristiano y es por ello que ha querido ir preparada al partido en cuanto a estilismo se refiere. Pues bien, hemos visto a la celebridad con la prenda estrella que nunca falta en su fondo de armario como es un corsé negro acompañado de una chaqueta de efecto cuero, así como de joyas preciosas que elevaron el look. No obstante, si debemos de identificar la palabra 'moda' en este estilismo, debemos hablar de las gafas de sol que, si ya estaban en tendencia, ahora lo están más por su culpa.

Cada temporada de verano salen a la luz las gafas de sol en tendencia. Si el año pasado buscábamos las de diseños mega grandes, ahora la cuestión es conseguir las gafas de sol ovaladas que comenzó a poner de moda Hailey Bieber meses antes. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que ha subido la fiebre por este modelo que podemos encontrar en varias marcas de lujo. Una de las más famosas y vendidas son propias de la firma francesa Celine. No obstante, las gafas de sol ovaladas de Georgina Rodríguez son producto de Gucci y que podemos encontrar ahora mismo por 242 euros. Es decir, entre todas las ofertas que tenemos en nuestra mano, hablamos de unas gafas de sol bastante asequibles y que nunca pasan de moda. Eso sí, las marcas españolas low cost, como Mango o Zara, ya han lanzado sus versiones por si quieres empezar a sumarte a esta tendencia poco a poco.

UEFA EURO 2024 - Group F Turkey vs Portugal FRIEDEMANN VOGEL Agencia EFE

Gafas de sol ovaladas, de Gucci (242 euros)

Gafas de sol ovaladas. Gucci

En plena entrada de verano, ya sabemos qué gafas de sol serán las más llevadas durante esta temporada. Nos estamos refiriendo al modelo ovalado que inició su moda Hailey Bieber y que ya se han sumado celebridades como Georgina Rodríguez.