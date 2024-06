Solo Georgina Rodríguez puede regalarnos este posado en bikini con collar de esmeralda y diamantes

Georgina Rodríguez es única, ya lo sabemos. Y solo ella nos puede regalar este posado en bikini rosa y un collar de esmeralda y diamantes. Porque ella del lujo no se olvida ni en la playa. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están disfrutando de unas relajadas vacaciones en el Mar Rojo junto a sus cinco hijos. Un plan familiar que se produce a solo unos días de dar el pistoletazo de salida a la Eurocopa, donde el futbolista jugará con la selección portuguesa. Cristiano no fue el único que presumió el resultado de sus largas sesiones en el gimnasio, pues Georgina también aprovechó el destino de playa para presumir su figura en bikini. La modelo de raíces españolas y argentinas lució guapísima en un bikini estampado, el cual complementó con un increíble collar con una esmeralda. Georgina se ha adelantado al verano con este posado en bikini con el que acaba de romper Instagram. Y no es para menos, porque además de hacerle tipazo, resaltada el bronceado y es perfecto para las chicas con curvas o con mucho pecho como Georgina.

Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal. Primero fue con los jeans pitillo a lo Paula Echevarría y las botas mega altas, y ahora es con el vestido más corto y sensual que podemos llevar para nuestras citas o salir de fiesta con amigas. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que hemos visto en su segunda temporada del reality de Netflix.

Un posado en bikini rosa de Georgina Rodriguez con un top de triángulo, el modelo más clásico pero a la vez el más favorecedor. Georgina ha elegido un diseño sencillo, en color liso y con los tirantes anudados detrás del cuello para lucir un lujoso collar de esmeralda y diamantes.