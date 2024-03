Georgina Rodríguez ha sacado del armario la blazer de piel de efecto cintura de avispa más tendencia de la primavera

Georgina Rodríguez tiene la blazer de efecto cuero con la cintura marcada más tendencia. No cabe duda de que la celebrity española destaca por sus estilismos de lo más rompedores, cañeros y sexies. Y es que si el otro día vimos su retomo en la temporada 3 de 'Soy Georgina' con un vestido súper ajustado en marrón o con otro diseño en perla de efecto tipazo para su primer día de Semana Santa, ahora nos ha obsesionado con su faceta más sofisticada. Esta vez, Georgina Rodríguez ha disfrutado junto con sus hijos del partido Al-Nassr F. C. contra el Al Ta'ee, en el que Cristiano Ronaldo ha marcado tres goles de cinco. Aunque hemos visto muchas más veces a la celebirty con vestidos y tacones de escándalo para ver a su pareja jugar a fútbol, esta vez nos ha impresionado con este look elegante, pero cómodo para celebrar la victoria. Estamos hablando de la blazer de efecto cuero combinada con top ajustado y vaqueros anchos en gris. Debemos poner cierta atención a la blazer de efecto cuero que ha lucido Georgina Rodríguez. Se trata de un diseño de Balmain que actualmente está casi agotado y que nosotras hemos encontrado por 1.743€. Es uno de los diseños best seller de la firma de lujo que se caracteriza por sus hombreras muy estructuradas, el ceñido a la cintura (para marcar la silueta) y los botones en dorado. Sin ninguna duda, es una prenda que ha llevado hasta la saciedad Lady Di (o hasta la Reina Letizia).

Georgina Rodríguez es una clara amante de las prendas que respiran lujo y para uno de sus looks de Semana Santa se ha decantado por este tan formal y con un toque ejecutivo. La celebrity siempre es una inspiración para nuestros estilismos de gala o festivos. No obstante, este con el añadido de la blazer de efecto cuero nos puede servir para mañana la vuelta a la oficina. Asimismo, se puede combinar de una infinidad de maneras y estilos, desde con pantalones de vestir y botas de tacón hasta con faldas largas y zapatillas deportivas. Porque uno de los puntos fuertes de esta pieza es que es tan versátil, clásica y atemporal que nunca va a pasar de moda y sienta bien a todas las mujeres de todas las edades. Es por ello que es el momento de encontrar su dupe perfecto para que la podamos introducir a nuestro repertorio de primavera.

Blazer de efecto cuero, de Balmain (1.743 euros)

Georgina Rodríguez ha vuelto a conquistarnos con esta blazer de efecto cuero de Balmain que ha conseguido por 1.743€. No obstante, podemos encontrar un modelo similar en nuestras marcas low cost de confianza.