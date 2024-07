Ayuso es la más lista de la clase y se ha comprado en las rebajas de Mango el chaleco más elegante con la espalda abierta

Más de 400 personas acudieron al encuentro organizado por LA RAZÓN, donde se han dado cita distintos perfiles (empresarios, diputados y senadores, consejeros autonómicos, alcaldes, concejales...), que han desbordado la sala y han obligado a habilitar un espacio adyacente. También ha estado presente la exministra María Dolores de Cospedal o Isabel Díaz Ayuso para escuchar las reflexiones y el análisis de Alberto Núñez Feijóo. Y en este acto, nosotras no podíamos dejar de analizar el estilismo de Ayuso como hacemos en cada jornada, y más si estaba presente en nuestra sede. Porque ya sabemos que la presidenta madrileña en su día a día de trabajo, es toda la inspiración que necesitamos para ir a la oficina, mientras que que en los actos más especiales se convierte en toda la inspiración para las invitadas de bodas con diseños de Victoria, de Vicky Martín Berrocal, o de otras marcas españolas.

Esta vez, Ayuso nos ha sorprendido con un chaleco sastre de las rebajas de Mango, de lo más especial, porque tiene la espalda al descubierto. Una prenda que no habíamos visto hasta ahora, pero que por culpa de Isabel Díaz Ayuso, ya la necesitamos en nuestro armario de verano. El fondo de armario de Isabel Díaz Ayuso destaca por las prendas elegantes y sobrias, así como combinables con todo tipo de estilos. Porque sabemos que la política es amante de las piezas básicas que perduran en el tiempo, pero es cierto que en muchos de sus looks añade toques o accesorios en tendencia, como este chaleco de rebajas de Mango. De la misma manera ocurre con sus looks de invitada, cuyos diseños han dejado claro que son perfectos tanto para actos oficiales como para bodas, bautizos o comuniones. Si nos ponemos a analizar todas las tendencias en vestidos de invitada, todos los looks que hemos visto de Isabel Díaz Ayuso hasta ahora cumplen con todos los requisitos. Podemos decir lo mismo con los estilismos causales que nos va mostrando todos los días y que nosotras utilizamos para ir a la oficina (y ser la referente en moda de tu trabajo).

Chaleco traje espalda abierta, de Mango (rebajado a 89,99 euros)

Chaleco. Mango

Un chaleco de lo más especial que Ayuso ha combinado con una camiseta negra, pantalones anchos a tono y unas cuñas con tachuelas.