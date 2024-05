De Marta Vidaurreta a Paula Baset, los mejores looks de invitada de la boda de la influencer Melissa Villarreal en Gijón

La mañana del sábado 18 de mayo, Melissa Villarreal, influencer y hermana de una de las influencers y youtubers más veteranas del panorama español, Grace Villarreal, contraía matrimonio con Eduardo Zouein en la ciudad de Gijón, Asturias. La influencer y protagonista de la ceremonia junto a su ahora marido Eduardo, tiene un estilo impecable: discreto, elegante y muy sofisticado, no ha defraudado el día de su boda. Melissa Villarreal ha escogido un vestido de la firma de Isabel Núñez de Armas, marca registrada como Inuñez Atelier. Con joyas de Rabat, la influencer luce espectacular en uno de los días más importantes de su vida y que jamás olvidará. Sin embargo y, como era de esperar, todas estamos pendientes de los looks de invitada que llevan sus amigas más cercanas, con quien comparte profesión. A la ceremonia han acudido sus amigas más íntimas, quienes han estado a la altura con looks que no han pasado desapercibido. Todas ellas han apostado por tonalidades muy coloridas que casan a la perfección con las fechas en las que estamos, aunque el día no haya acompañado y esté lloviendo en la ciudad asturiana. Como buenas influencers, han sacado a relucir sus estilismos más adecuados, desde el vestido satinado en verde manzana de Marta Vidaurreta hasta el vestido midi de estampado floral de María Garrido, quien muestra felizmente su tripa de embarazada.

Es temporada de BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones, por lo que, todas las amantes de la moda estamos atentas para saber qué se lleva y qué prendas son las adecuadas para este tipo de eventos esta primavera y verano 2024. Sin ir más lejos, un acierto absoluto son los vestidos de corte midi de diferentes tonalidades. Por ejemplo, el color rojo es un imprescindible esta primavera, al igual que lo es el Color Pantone 2024, el peach fuzz, aunque, si lo que queremos es ir elegante y discreta, opta siempre por la tonalidad buganvilla, un acierto absoluto. En cuanto al calzado, las chicas que han asistido a la boda de Melissa Villarreal y Eduardo Zouein han optado por sandalias de tacón en color nude, una apuesta segura, aunque las sandalias doradas siempre son una buena opción. Looks de invitadas muy coloridos, llamativos y muy elegantes, la boda de la influencer Melissa Villarreal ha sido un deleite de buen gusto y elegancia.

Marta Vidaurreta

Marta Vidaurreta @martavidaurreta

María Garrido

María Garrido @mariagarridoest

Paula Baset

Paula Baset @paulabaset

Tania Balasch y Marta Vidaurreta

Tania Balasch y Marta Vidaurreta elisaserranot

Elisa Serrano

Elisa Serrano @elisaserranot

Estos son algunos de los looks más elegantes, sofisticados y perfectos para una boda de mañana en el norte de España.