Isabel Díaz Ayuso despide a Leonor con un guiño español en su look que coincide con la Princesa

Isabel Díaz Ayuso no se ha querido perder la despedida oficial de la Princesa Leonor antes de poner rumbo a Lisboa en su primer viaje en solitario. Y la política madrileña lo ha hecho con un guiño español en el que ha coincidido con la hija de los Reyes, el color rojo. Apenas unos días después de finalizar su formación castrense en la Academia Militar de Zaragoza y convertirse en Dama Alférez Cadete del Ejército de Tierra, la Princesa Leonor ha vivido una semana que difícilmente podrá olvidar, marcada no solo por su protagonismo en los Premios Princesa de Girona, donde destacó con su aplomo, su soltura y su elegancia durante las 48 horas que pasó en Lloret del Mar, sino también por su primer viaje oficial. Y ahora lo ha hecho poniendo rumbo a Lisboa con un traje rojo que ha coincidido con Ayuso con una blusa en el mismo tono.

Porque la presidenta madrileña ha optado por una blusa rojo satinada con escote en pico, pantalones negros y sandalias a juego. Mientras que el look de viaje que ha elegido la Princesa Leonor con este traje rojo que nos recuerda mucho a los estilismos de su madre, la Reina Letizia, firmado por CH Carolina Herrera. Está formado por una blazer cruzada de línea entallada, realizada en crepé con cuello con solapa de pico y cierre de doble botonadura con seis botones que cuesta 790 euros. Un 'total look' rojo que ha completado con un pantalón a juego con el bajo acampanado de 390 euros, sandalias de tacón sensato y unos de los pendientes favoritos de su madre. El modelo 'I am Red' de Gold & Roses.

Ceremonia de despedida a la princesa Leonor que parte a Portugal en su primer viaje oficial al extranjero Chema Moya Agencia EFE

Un estilismo en rojo que nunca falta en el armario de Ayuso, y más si es para un acto relacionado con la Casa Real española.