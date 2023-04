El azul eléctrico se hace con todas las prendas y promete convertirse en el color de la temporada

Si bien con la llegada de la primavera y la nueva colección en tiendas, son muchas las amantes de la moda que ya se han hecho eco de las prendas más icónicas y que prometen convertirse en virales de un momento a otro. Ya lo vimos con el chaleco verde bordado, el cual conquistó a muchas y es que no es para menos, pues es versátil, cómodo y muy elegante, haciendo que el look no pase desapercibido. Además, hay un tejido que parece ser que será un must en nuestra maleta de viaje durante estos meses, el crochet, pues lo hemos visto en todo tipo de prendas, desde en los básicos y clásicos vestidos, como este vestido de crochet de María Pombo en tonos blancos, verdes y negros o el básico en negro de Aitana durante su viaje a República Dominicana, hasta en piezas como camisetas, faldas o bolsos. Se trata de un tejido fresco, versátil y de estilo casual que puede llevarse tanto para el día a día con sneakers hasta para ocasiones más especiales, usando, por ejemplo, unas sandalias de tacón.

No solo el crochet promete convertirse en el tejido de la temporada, pues, por ejemplo, hemos detectado en tiendas que las prendas con flecos para trajes de invitada y para el día a día se han hecho con gran parte de la colección de primavera y verano de este 2023, y es que aporta volumen, movimiento y es tan elegante que eleva el look, el cual no pasará desapercibido. Pero, si hablamos de colores, todos tenemos claro que el blanco es, sin duda, el color por excelencia año tras año, ya que potencia el moreno y es muy versátil, como el vestido 'cut out' en blanco de Alba Díaz, el cual llevó durante sus vacaciones de Semana Santa en Miami. Pero el blanco no es el único color de la temporada, pues aunque hay otro que queda fenomenal a todo tipo de tonos de piel y que lo hemos visto en distintas prendas, y es el azul eléctrico. Te enseñamos algunas prendas en dicho color que puedes encontrar ya en tus tiendas de moda favorita para ir a la última esta primavera.

Vestido largo ajustado, de Stradivarius (19,99 €)

Vestido largo ajustado Stradivarius

Pantalón fluido tiro alto, de Zara (29,95€)

Pantalón fluido tiro alto Zara

Bolso de hombro crochet, de Mango (29,99 €)

Bolso de hombro crochet Mango

Vestido corto satén, de Stradivarius (25,99 €)

vestido corto satén Stradivarius

Blazer cuello smoking, de Zara (59,95€)

Blazer cuello smoking Zara

Camiseta escote drapeado, de Mango (19,99 €)

Camiseta escote drapeado Mango

Estas son algunas prendas en azul eléctrico que puedes encontrar en tiendas, así que hazte con aquella que va más acorde a tu estilo y gustos para ir en tendencia esta primavera.