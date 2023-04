El macramé promete arrasar esta temporada y lo encontraremos en todo tipo de prendas y accesorios

Con la nueva colección de primavera y verano en tiendas, son muchas las tendencias de moda que hemos detectado que se convertirán en virales esta temporada, y es que cuando llegan las altas temperaturas, preferimos optar por aquellas piezas de fondo de armario más fluidas, vaporosas y llenas de color, como por ejemplo, el conjunto de falda y top de Zara de Rocío Osorno, que promete convertirse en un viral esta primavera y que es perfecto para ocasiones más especiales como por ejemplo la Feria de Abril o eventos de día, ya que son tonos de lo más llamativos que por la noche no quedarían del todo bien. Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos damos cuenta de que la prenda por excelencia de la primavera son las bermudas, pues están en todo tipo de tejidos, desde el clásico lino hasta el algodón, pasando por el vaquero. Se trata de un tipo de pantalón que no es ni largo ni shorts, si no que tiene la largura exacta para ser usado tanto para ir a la oficina como para una ocasión más especial, pues son elegantes y, si lo combinas con unas sandalias de tacón, estilizarán tus piernas, alargando así tu figura.

Sea como sea, la primavera es sinónimo de sacar a relucir todas nuestras prendas favoritas que en invierno es imposible usar. Si bien las prendas de lino son un must en nuestro armario porque nos aportan frescura, ya que es un tejido que sus componentes permiten traspasar el calor, los kimonos también son un imprescindible en nuestro día a día, dejando de lado la clásica americana para aportar ese toque de luz, ligereza y color a nuestros outfits. Pero, sin duda, el tejido de macramé se ha hecho con todas las prendas como tops, vestidos, faldas e incluso lo hemos visto en accesorios en todas nuestras tiendas favoritas y es que puede usarse tanto de noche, combinándolo con prendas más elegantes y discretas en tonos más oscuros para darle ese contraste de estilos, como durante el día para ir a la playa, por ejemplo. Por ello, hemos hecho una selección de varias prendas diseñadas en macramé para que este verano estés a la última llevando esta tendencia.

Top macramé, de Zara (19,95€)

Top macramé Zara

Falda de macramé, de H&M (59,99 €)

Falda macramé H&M

Vestido corto, de Pull & Bear (29,99 €)

Vestido corto Pull & Bear

Cárdigan de punto, de Massimo Dutti (99,95 €)

cárdigan de punto Massimo Dutti

Vestido macramé en dorado, de Miista (219€)

Vestido macramé en dorado Miista

Bolso shopper macramé, de Pull & Bear (25,99 €)

Bolso shopper macramé Pull & Bear

Vestido cut-out Zara (39,95€)

Vestido cut out Zara

Estas son algunas de las prendas que puedes encontrar en tiendas creadas a partir de macramé.