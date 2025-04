Bañadores de efecto tipazo para mujeres 50+ de Zara, Mango o Parfois por menos de 50 euros

Cuando las marcas de moda comienzan a lanzar las colecciones de baño significa que la temporada de primavera-verano está cada vez más cerca. Y aunque la meteorología nos ha confundido con días de lluvia y borrasca, las buenas temperaturas han vuelto a nuestra vida para disfrutar del calor, así como de la playa o la piscina (quienes sean los afortunados que tengan el acceso abierto). Dicho esto, contamos los días para que llegue este domingo 13 de abril con el objetivo de desconectar del estrés y disfrutar de uno mismo o de la familia o amigos. Eso sí, no cabe duda de que los mejores planes para Semana Santa serán los que nos permitan lucir los bañadores de efecto tipazo más bonitos.

A día de hoy, esta pieza de baño no se utiliza única y exclusivamente para ir a la piscina o la playa, sino que se ha convertido en un básico de fondo de armario versátil que combinamos con un sinfín de piezas. Desde con vaqueros anchos con sandalias de tacón hasta con faldas midi y bailarinas. Porque gracias al buen gusto de las marcas en la confección de los modelos, simulan ser bodies sin ningún tipo de dudas. Por lo que si no tienes mucho sitio en tu maleta de viaje de Semana Santa, el consejo de moda más útil se basa en recurrir a los bañadores para optimizar espacio, así como looks de primavera. Son perfectos para todas las edades, pero las mujeres 50+ ya se han apropiado de esta prenda y han comenzado a mostrarnos cómo podemos utilizarla sin margen de error. Porque todos ellos estilizan nuestra silueta, nos dan juego en el armario y son esenciales para cualquier emergencia estilística (ya sea dentro del agua o fuera de ella).

10 bañadores de menos de 50 euros para mujeres 50+ de Zara, Mango y Parfois

Hemos hecho una investigación por las tiendas hasta encontrar los 10 bañadores perfectos para mujeres 50+. Marcas del calibre como Zara, Mango o Parfois se han adelantado a las tendencias de baño para compartir con nosotras una selección sabia, todoterreno y multifuncional que ninguna editora debe pasar por desapercibida. De estampado de lunares o florales, con detalles en 3D o cut-outs. Todos los bañadores sin sobrepasar los 50 euros, por lo que son una inversión más que eficiente.

Bañador de anillas metálicas, de Zara (36 euros)

Bañador de estampado de lunares, de Zara (30 euros)

Bañador bandeau, de Zara (36 euros)

Bañador de estampado floral, de Zara (30 euros)

Bañador con flores 3D, de Mango (36 euros)

Bañador de textura, de Mango (40 euros)

Bañador de estampado de rayas, de Mango (36 euros)

Bañador de estampado animal, de Mango (36 euros)

Bañador con cut-out, de Parfois (36 euros)

Bañador con cinturón, de Parfois (36 euros)

Para los viajes de Semana Santa no nos olvidaremos de estos bañadores de Zara, Mango o Parfois, puesto que nos ahorrarán espacio en la maleta, así como nos ayudará a ser creativos con nuestros estilismos.