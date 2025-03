El primer look de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025': un bañador rosa que la une con Belén Esteban

Nadie habla de otra cosa esta mañana, del estreno de 'Supervivientes 2025', y en la redacción de Lifestyle de LA RAZÓN, no podía ser menos. Pero nosotras no estamos cotilleando el papel que tendrá Terelu Campos en el programa, ni cuánto cobrará, ni siquiera de su salto del helicóptero. Nosotras estamos hablando de su primer look, además de su peinado ondulado, con una diadema a modo de trenza, con el que ya se fue de España, ya que en el aeropuerto se la vio lucir el mismo semirrecogido.

Pero lo que de verdad nos importa es el primer look de Terelu Campos, este bañador rosa de esote cruzado de Michael Kors que ha combinado con unos pantalones de lino blanco que todas metemos siempre en nuestra maleta de vacaciones a la playa. Pero no solo eso, el bañador es de la misma firma de la que Belén Esteban nos mostraba ayer unos botines de brillos y suela track en su cuenta de Instagram. ¿Será casualidad? Comenzamos con el escote cruzado al pecho. Este tipo de escote favorece a todo tipo de mujeres, pero será tu aliado si tienes mucho pecho. Hace que se realce, porque queda muy recogido y también marca aún más la cintura.

El look de Terelu Campos

Con esta elección, Terelu Campos deja claro cuál es la combinación más cómoda y fácil de llevar para un paseo por la playa y, ya de paso, nos muestra su estilo más casual y veraniego, confirmando que el lino es uno de los tejidos que esta temporada reivindica su papel privilegiado por su comodidad y su capacidad para sentar bien.

Este tejido no solo se impone en prendas como el pantalón ancho, sino que también protagoniza los caftanes que las expertas en moda han convertido en la prenda estrella de la temporada tanto para estilismos a pie de playa.