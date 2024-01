De Begoña Gómez a Susanna Griso, los mejores looks de una noche de liderazgo femenino

No hay nada que nos guste más que una noche de gala en el Teatro Real, y más si es en una noche de mujeres para premiar su talento y liderazgo. En un ambiente lleno de expectación, el Teatro Real de Madrid lució anoche sus mejores galas para la celebración de la XI gala de las Top 100 Mujeres Líderes en España, una iniciativa de Magas de El Español que ha desempeñado un papel fundamental para visibilizar el talento femenino. Sonsoles Ónega fue la encargada de conducir la gala, que, además de presencialmente, pudo seguirse en directo desde ATRESplayer, la plataforma digital de Atresmedia.Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los estilismos de todas las mujeres presentes, porque una vez más han demostrado que tener talento y liderar cada una en su sector, no va reñido con cuidar su imagen y destacar por su estilo, como si pasaba hace ya algunos años.

Pero no solo Sonsoles Ónega, también Susanna Griso, Begoña Gómez o Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español y editora de Magas, con un vestido con un historia interesante. Se trataba de un diseño de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, confeccionado por mujeres víctimas de la trata en España que acudieron a la gala. Y nosotras solo podemos aplaudir, porque la moda siempre habla y manda un claro mensaje, y este vestido es un ejemplo de ello.

Cruz Sánchez de Lara con vestido de Pedro del Hierro

Sonsoles Ónega con un conjunto de brillos de Marella

Begoña Gómez con vestido de lentejuelas con cinturón fucsia de Hannibal Laguna

Susanna Griso con un conjunto morado de la firma española Cortana

Chanel con conjunto de lentejuelas

Una noche para celebrar el talento femenino y la moda española en una de esas galas que marcan el calendario en España.