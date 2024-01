El talento y liderazgo en España tienen nombre de mujer

En un ambiente lleno de expectación, el Teatro Real de Madrid lució ayer sus mejores galas para la celebración de la XI gala de las Top 100 Mujeres Líderes en España, una iniciativa de «Magas» de «El Español» que ha desempeñado un papel fundamental para visibilizar el talento femenino. Desde su creación por Mercedes Wullich en 2011 con el «objetivo principal de construir una sociedad basada en la igualdad», más de 5.000 mujeres han sido designadas candidatas y elegidas, de las que más de cien también han alcanzado la categoría honoraria.

Este año, la periodista Sonsoles Ónega fue la encargada de conducir la gala, que, además de presencialmente, pudo seguirse en directo desde ATRESplayer, la plataforma digital de Atresmedia. «Hoy tiene toda la importancia que estéis aquí porque vosotras sois un país entero y excelente de empresarias, directivas, actrices, deportistas… Queremos encender el foco para que se os vea, y por algo más, no hay nada más emocionante que saber que os tenemos. Todo el mundo cuenta con vosotras para liderarlo con vuestra manera de entenderlo y siendo el faro de las generaciones que vienen detrás», señaló la periodista y escritora al comienzo de la velada.

Sonsoles Ónega durante el photocall previo a la gala de "Las Top 100 Mujeres Líderes de España", en el Teatro Real de Madrid Jesús G. Feria La Razón

Los espectadores y los allí presentes fueron testigos de una velada inolvidable gracias a las actuaciones de las artistas que pisaron el escenario, confirmando que la cosa iba de mujeres. Tras un impresionante espectáculo de baile flamenco, la cantante y compositora Soraya Arnelas recordó que «no hay mal que el tiempo no devore» con su tema «Qué bonito», que logró emocionar a todos los asistentes. La cantante perdió la semana pasada al bebé que esperaba y quiso sincerarse sobre este bache «que solo pueden sufrir las mujeres» sobre el escenario: «Estoy mejor, muchas gracias. Esta canción se ha convertido en un himno, en una canción que nace de la necesidad de conectarme con el mundo, y lo ha conseguido. Necesito compartir que me siento muy honrada porque me gustan mucho estas galas, cuando nos juntamos tantas mujeres. Siento esa energía y hoy la necesitaba, necesitaba llevarme esta energía tan bonita. He pasado hace poco por un momento muy triste en mi vida y quería que hoy fuera el día de la vuelta. He dejado pasar el tiempo necesario porque he querido que mi vuelta sea en esta gala y en este sitio».

Soraya Arnelas en la gala de Las Top 100 mujeres líderes en España Gtres

A Arnelas le siguió la dulzura de la voz de Conchita, que interpretó su canción «No soy yo, eres tú» y, como colofón, la actuación de Chanel, la representante española de Eurovisión en 2022, que presentó su nuevo tema, «Agua». «El agua es vida, se transforma y evoluciona. Tanto yo como todas las mujeres que estamos aquí somos un poco eso, agua», dijo la cantante hispano-cubana.

Las top 110 de esta edición

Algunas mujeres honorarias –todas las que han sido galardonadas varias veces en ediciones anteriores–, entre las que se encontraban una «emocionada» Irene Villa, Susanna Griso o Laura Baena, fueron las encargadas de anunciar el ranking de este año, que se elaboró a través de más de 100.000 votos recogidos de manera online, a los que se sumó la deliberación de 54 grandes personalidades del mundo de la ciencia, la tecnología, la empresa, la comunicación o las artes, entre otras disciplinas. En esta ocasión destacaron los nombres de Margarita del Val, investigadora del CSIC, o Sara García Alonso, astronauta en la Agencia Espacial Europea, en la categoría de Académicas e Investigadoras; Patricia Pérez González, directora general corporativa de Atresmedia, Beatriz Corredor, presidenta de la Red Eléctrica de España, o Patricia Benito de Mateo, directora general de Openbank, en Altas Ejecutivas y CEOS; Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, futbolistas en F.C.Barcelona, la escritora y presentadora Carme Chaparro o la soprano Pilar Jurado en Cultura, Ocio y Deporte; Paula Villares, jefa de medicina interna en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, o Marta del Olmo, directora gerente territorial de los hospitales Quirónsalud de Madrid, en la categoría de Directivas; Marta Ortega Pérez, presidenta de Inditex, Marta Álvarez Guil, presidenta de El Corte Inglés, o Rosa Tous Oriol, vicepresidenta de Tous, en Empresarias; Antonia Mena, comisaria de la Policía Nacional, Ana Botella Serrano, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra, o Enriqueta Chicano Jávega, presidenta del Tribunal de Cuentas, en Función Pública, Institucional e Impacto Social; las presentadoras Ana Rosa Quintana, Sandra Barneda, Ana Terradillos, María Rey o Ana Porto Sánchez, subdirectora de Comunicación y Relaciones Públicas de Atresmedia, en la categoría de Medios de Comunicación; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, la ministra de Defensa Margarita Robles o Pilar Alegría Continente, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, en Políticas; Begoña Gómez, directora de la cátedra extraordinaria de la UCM, o Benedetta Tagliabue, directora y arquitecta principal del Estudio Miralles Tagliabue, en la categoría de Profesionales Independientes y Consejeras; Sandra García-Sanjuán, cofundadora y accionista principal del Grupo Starlite, Cristina Oria, fundadora de Cristina Oria, o Paula Babiano, fundadora y CEO de Balbisiana, en Startups y Pymes; así como Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Jennifer Hermoso, futbolista en C.F. Pachuca Femenil, la directora de cine Carmen Vidal o María Cudeiro Torruella, CEO para Suiza, España y Portugal de la empresa Evolus, en la categoría de Top 10 Exterior.

La directora de la cátedra en Transformación Social Competitiva de la UCM, Begoña Gómez (c), posa junto a Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez durante el photocall previo a la gala de "Las Top 100 Mujeres Líderes de España", en el Teatro Real de Madrid Jesús G. Feria La Razón

Pedro J. Ramírez y Margarita Robles durante el photocall previo a la gala de "Las Top 100 Mujeres Líderes de España", en el Teatro Real de Madrid Jesús G. Feria La Razón

Historia de un vestido

Además, Mercedes Wullich entregó a la doctora Elena Barraquer, oftalmóloga, cirujana y presidenta de la fundación que lleva su nombre, el premio Talento Silver, que se otorgó por primera vez esta edición, destinado a mujeres de más de 60 años que siguen activas en el sector político, empresarial o social.

Cruz Sánchez de Lara y Mercedes Wullich en la gala Top 100 Mujeres Líderes en España en el Teatro Real de Madrid Jesús Umbría

El broche de oro llegó con la intervención de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de «El Español» y editora de «Magas», que puso el foco en su vestido, una pieza con un historia interesante. Se trataba de un diseño de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, confeccionado por mujeres víctimas de la trata en España que acudieron a la gala. «Ellas son muy importantes, son mis magas. Son mujeres valientes a las que admiro. (...) Agradezco vivir en un país en paz y con libertad, y mi pensamiento está con las mujeres que no tienen esa fortuna, nuestro corazón está con ellas», lamentó la abogada, que recordó que la lucha por la igualdad «no acaba con esta noche».