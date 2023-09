La blazer más 'Barbie' de Isabel Díaz Ayuso es la que seguiremos llevando con jeans de campana en octubre

No hay una prenda que sea más fondo de armario de otoño de las mujeres que mejor visten que una blazer, y Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a demostrar en esta mañana de jueves. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido entrevistada en 'La mirada crítica' donde se ha pronunciado sobre el suceso de Jerez en el que un alumno ha apuñalado a varios profesores de un instituto. Una Isabel Díaz Ayuso que ha optado por una de sus prendas fetiche, la blazer, que nunca falla en su armario y la tiene en todos los colores. Esta vez ha optado por esta en rosa con botones negros, siguiendo la estética 'Barbie' tan en tendencia en los últimos meses. Una buena forma de terminar septiembre con este estilismo, antes de empezar octubre con loslooks más otoñales, si este 'veranillo' que tenemos esta semana en Madrid se lo permite.

Una blazer rosa que Isabel Díaz Ayuso ha combinado de la forma que más le gusta, con un top satinado blanco debajo y unos jeans. Pero no unos jeans cualquiera, si no de esos de campana que enfadan a las madres porque su bajo arrastra en el suelo. No tenemos ninguna duda que este es el uniforme de otoño favorita de la presidenta madrileña.

Deseando estamos que vuelvan a bajar las temperaturas en Madrid para que Ayuso nos deleite con sus estilismos totalmente otoñales como la falda de piel burdeos con la que nos enamoró la pasada semana.