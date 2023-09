De Isabel Díaz Ayuso a Yolanda Díaz, los looks de la investidura de Feijóo en el Congreso de los Diputados

Siempre lo decimos, en política la moda también tiene un papel importante, el de mandar un mensaje sin la necesidad de hablar. Por eso siempre nos gusta fijarnos en loslooks de las políticas y los políticos, sobre todo en campañas electorales y en citas como las de hoy. El debate de investidura del candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado poco después de las doce del mediodía de este martes en el Pleno del Congreso, donde ha acudido buena parte de los barones autonómicos del PP para arropar a su líder. Feijóo ha llegado al palacio de la Carrera de san Jerónimo escoltado por el grueso de su grupo parlamentario y al entrar en el salón de Plenos ha sido recibido por aplausos de los suyos. Y entre tanto político, nosotras nos hemos fijado en los looks de Isabel Díaz Ayuso o Yolanda Díaz, que como siempre han sido de las más elegantes en el Congreso de los Diputados.

Muchos colores estrellas de esta temporada otoño 2023, desde el blanco al rojo, pasando por el verde o el gris. Mientras Yolanda Díaz ha optado por un traje blanco con americana cruzada y zapatos de tacón en tonos rosas, su portavoz en el Congreso, la gallega Marta Lois, se ha atrevido con un vestido rojo, el color que pisa más fuerte este otoño.

Pleno Sesion de Investidura, Congreso Diputados © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Isabel Díaz Ayuso fiel a su estilo tan tendencia del otoño, ha vuelto a lucir su falda burdeos de piel con la que nos robó el corazón hace unos días. Porque en política también es importante dar una imagen estudiado y con la que siempre seas fiel, a tu estilo, igual que a tus ideales.

Primera sesión del debate de investidura de Feijóo en el Congreso de los Diputados Fernando Sánchez EUROPAPRESS

La socialista, Pilar Alegría, ha optado por el color verde con una camisa estampada en diferentes tonos de verdes.

Primera sesión del debate de investidura de Feijóo en el Congreso de los Diputados Alberto Ortega EUROPAPRESS

Irene Montero ha optado por un clásico look de oficina, con blazer gris con las mangas subidas y camiseta blanca de cuello redondo.

Irene Montero en el Congreso. Gtres

Entre los políticos, mucha corbata verde y azul, colores también que van a tener mucha importancia este otoño 2023 y que han querido añadir a sus looks más clásicos con traje. Eso sí, menos Errejón, que en su línea estilística no ha llevado corbata, y eso que esta temporada es un 'must' hasta para los outfits en mujeres.

Llegada de Feijóo y los diputados del pp a la sesión de investidura @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata PHOTOGRAPHERS

Lo extraño ha sido ver a Pedro Sánchezcon una corbata verde, color al que no suele recurrir y que ha sido las sorpresa de la jornada. ¿Estará mandado un mensaje a la oposición?

Debate de investidura del candidato popular Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno SERGIO PÉREZ EFE

Una jornada también de moda en el Congreso de los diputados en esta primera jornada del debate de investidura de Feijóo.