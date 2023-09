Isabel Díaz Ayuso dice que te puedes poner tus zapatillas Converse favoritas con jeans que enfadan madres para ir al trabajo

De todos los looks de la vuelta a la oficina, y al trabajo, en este mes de septiembre, el de Isabel Díaz Ayuso era el que menos nos esperábamos. Y es que nos ha sorprendido esta misma mañana de martes con su estilismo más casual con jeans y zapatillas Converse blancas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado un centro de salud en Sevilla la Nueva, y ahí es donde la hemos podido ver con este estilismo, que sin duda, no era el que pensábamos ver lucir este martes. Ayuso ha tachado de "estafa masiva" las exigencias que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha lanzado para dar su apoyo para investir a Pedro Sánchez, y en medio de todo ese cruce de declaraciones políticas, nosotras como siempre, nos hemos fijado en el look de la presidenta, que no nos ha dejado indiferentes.

Si el otro día estrenaba un top asimétrico de Zara, hoy ha vuelto a apostar por un top negro, pero sin duda nosotras nos hemos fijado en sus vaqueros, de esos que enfada madres por el bajo rozando el suelo, que ha lucido con unas zapatillas Converse blancas, de esas que todas tenemos en nuestro armario. Un estilismo de lo más inesperado de Isabel Díaz Ayuso para este martes de nuevo soleado en Madrid, tras el paso de la DANA.

Ayuso inaugura el nuevo centro de salud de Sevilla la Nueva (Madrid) Diego Radamés EUROPAPRESS

A partir de ahora, si tu jefe te dice que no puedes ir con zapatillas Converse al trabajo, siempre le podrás enseñar estas fotografías de Isabel Díaz Ayuso en este septiembre de vuelta a la oficina.