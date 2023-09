Es posible que Isabel Díaz Ayuso se haya marcado el lookazo del otoño (antes de que empiece) con esta falda de piel burdeos

Isabel Díaz Ayuso no para (no para, no para) de dejarnos lookazos. Si ayer por la noche era en Barcelona junto a la Reina Letizia en una entrega de premios, hoy lo ha hecho ya de vuelta en Madrid. Si ayer era con un mono azul drapeado y de 'efecto tipazo' perfecto para una invitada de boda, hoy lo ha hecho con este lookazo de otoño, antes de que empiece este sábado. Y es que el si el rojo y el burdeos van a ser los colores de la temporada, este estilismo de Isabel Díaz Ayuso, lo tiene todo para triunfar. Ha sido verlo, y enamorarnos. Pero la falda de cuero no es ni mucho menos una prenda que se haya puesto de moda recientemente, ya que Yves Saint Laurent revolucionó la alta costura con esta persuasiva y a la vez radical piel, hasta el punto de que ahora la encontramos continuamente en las colecciones de Alta Costura. Y Ayuso nos ha dejado claro como llevarla en los próximos meses a la oficina con este estilismo ideal.

Uno de los modelos más populares de la temporada, por su versatilidad y practicidad, la falda longuette de cuero negro se adapta prácticamente a cualquier ocasión, así como a cualquier estilo. Aunque en este caso, Isabel Díaz Ayuso ha optado por lucirlas en burdeos, aunque si te quieres arriesgar y que sea aún más tendencia, hazte con una falda como la suya pero para un look en rojo.

Ayuso recibe al ministro presidente de la Región de Bruselas, Rudi Vervoort Alberto Ortega EUROPAPRESS

Seguramente cuando hablamos de la falda de cuero, lo primero que pensamos es en la clásica negra, pero esta burderos de Ayuso nos ha robado el corazón, y más combinada con un jersey a tono como el suyo.