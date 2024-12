Las botas mosqueteras de Rosanna Zanetti en rojo son la tendencia más sexy para esta Navidad

Rosanna Zanetti se acaba de pasar el juego de los looks de Navidad en un evento de Amazon en Madrid, y lo ha hecho con las botas mosqueteras rojas más sexis. Al igual que hay unas sandalias virales cada verano, hay un par de botas que despuntan por encima del resto cuando el frío acecha. Este año, y aunque no haya comenzado aún la temporada oficial de botas, ya parece haber unas claras favoritas: las botas mosqueteras que acaba de recuperar la mujer de David Bisbal en Madrid.

Aunque a primera vista las botas mosqueteras o XXL puedan resultar algo aparatosas por su tamaño, son un calzado de lo más práctico por varias razones. En primer lugar, son perfectas para prescindir de medias, ya que cubren la mayor parte de la pierna. Además, también son un calzado idóneo para combinar con los vestidos o faldas más mini, equilibrando así las proporciones del look como las ha lucido Rosanna Zanetti con jersey rojo de cuelo alto, blazer oversize roja y una mini falda con flor 3D. O lo que es lo mismo, podría estar sacada directamente de la portada del disco de villancicos de su marido David Bisbal, como toda una Mamá Noel.

El look de Rosanna Zanetti. Gtres

Llámalas botas mosqueteras, botas XXL o botas over the knee, pero estas botas, inventadas en el siglo XVII y adoradas por Brigitte Bardot en los años 60, son las más importantes de la temporada. Y sino que se lo digan a Rosanna con este 'total look' en rojo de lo más navideño.