De Rosanna Zanetti a Eugenia Osborne: nos colamos en la fiesta más pija de Cosentino, los arquitectos que eligen los famosos

El número 116 del madrileño Paseo de la Castellana se convirtió este miércoles en un hervidero de nombres vip y gente guapa que se pasó por "Come Together", la fiesta “más exclusiva” de la temporada de la mano de Cosentino. La firma española de superficies sostenibles para la arquitectura y el diseño se ha consagrado como líder en el sector y sus propuestas han convencido incluso a rostros tan conocidos como el de la periodista Isabel Jiménez o la cantante Vanesa Martín, que han confiado en este sello para equipar parte de sus viviendas. "Decidí tener Silestone en mi cocina porque para mí no cabía otra posibilidad. Soy de Almería y para mí es una firma que tengo muy interiorizada. Era eso o nada", comenta la presentadora de Informativos Telecinco.

El Grupo Cosentino es propietario de la marca Silestone, una superficie híbrida formada por minerales premium y materiales reciclados. Su fabricación se realiza mediante la exclusiva e innovadora tecnología HybriQ®, con la que se añade a la composición de este producto un mínimo del 20% de materiales reciclados, como por ejemplo el vidrio.

La fiesta de Cosentino Cortesía

El privilegiado espacio de Cosentino en pleno centro de Madrid se llenó ayer por la noche de celebrities de la talla de Eugenia Osborne, que declinó pronunciarse sobre la reciente paternidad de Bertín Osborne; Marta López Álamo, la actriz y modelo Pino Montesdeoca, que acaba de estrenar junto a Marta Hazas y Álex González "Desde el mañana", la nueva serie de Disney Plus; Raquel Meroño, muy familiarizada también con Silestone por su faceta más culinaria; o Pablo Castellano, que este 19 de junio también celebró el primer año de vida de su hija Vega. Además, el arquitecto cuenta con su propio estudio, Grupo Archarray, vinculado profesionalmente a la firma anfitriona.

Marta López Álamo en la fiesta de Cosentino Cortesía

La actriz y modelo Pino Montesdeoca en la fiesta de Cosentino Cortesía

Pablo Castellano en la fiesta de Cosentino Cortesía

Tampoco faltó una radiante Rosanna Zanetti, mujer de David Bisbal, que también ha colaborado en el pasado con Cosentino. La casa con origen almeriense organizó una serie de conciertos en los que el cantante interpretó algunas de sus canciones más icónicas en formato clásico-sinfónico-lírico junto a la Orquesta Ciudad de Almería. "Estoy realmente emocionado porque este proyecto me va a permitir cumplir uno de mis sueños más deseados a nivel musical. Soy admirador de este tipo de formatos y proyectos tan importantes. Estoy seguro que gracias a este ciclo de conciertos, y con el trabajo a desarrollar voy a crecer como músico, como cantante y voy a explorar nuevos rincones de mi voz", dijo entonces el artista.

Rosanna Zanetti en la fiesta de Cosentino Cortesía

La prestigiosa firma consiguió aunar en una sola noche lujo, diseño, sostenibilidad, arquitectura y gastronomía de primera. Los invitados pudieron disfrutar de pequeños bocados de cielo maridados con vinos de primera, todo al son de la música de DJ Foie Grass, que convirtió el despacho en toda una pista de baile.