David Bisbal y su mujer, Rosanna Zanetti, confiesan en 'La Resistencia' la última vez que tuvieron sexo

La videollamada de David Bisbal aceptando ir al programa de ‘La Resistencia’ no solo supuso un impacto para su presentador, David Broncano, sino para todos los fieles seguidores del programa. El cantante almeriense por fin pisó el espacio de MovistarPlus+, situado en el Teatro Arlequín de Gran Vía de Madrid. La entrevista del cantante sin duda ha sido una de las más esperadas además de regalar otra visita sorpresa, la de su mujer la actriz Rosanna Zanetti.

Nada más entrar al plató, Bisbal no pudo evitar decir la frase con la que ha estado en boca de todos durante el mes de mayo. ‘’Lo primero de todo, ¿Cómo están los máquinas?’’, soltaba provocando aplausos y risas entre los allí presentes. Además, antes de responder a la clásica pregunta del número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes, el invitado protagonizó una escena futurista junto a Jorge Ponce y el actor Antonio Resines.

Momentos después, Broncano no quiso desaprovechar la presencia del cantante por lo que no dudó en allanar el terreno. "¿Estando en pareja cortas las pajas de raíz?", le espetaba el jienense al artista. "¿Cómo haces estas preguntas? El autoplacer es importante en la vida. Tengo que viajar, me voy a México, me voy a Argentina, me voy a otro lado… Eso lo hace cualquier persona", confesaba David Bisbal. Tras estas palabras, el cómico aprovechó para saber cuantas veces ha mantenido relaciones sexuales en el último mes.

‘’Pero, ¿esto qué es?. Yo esto lo he visto y también lo veo innecesario pero te voy a explicar por qué… esa respuesta no te pertenece a ti. Esta respuesta no es solamente mía’’, comenzaba a decir antes de meter a una tercera persona en esta cuestión. "Tendría que ser Rosannita porque somos un equipo", soltaba de golpe metiendo a su mujer, Rosanna Zanetti, quien se encontraba entre el público. ‘’Somos un equipo’’, decía el cantante de ‘Ajedrez’. ’’Estoy halagada por el interés de nuestra vida íntima, muy halagada’’, decía la actriz venezolana a lo que Broncano afirmaba que ‘’son dos personas que dan gusto verlas ya que es como ver apalaearse a dos jaguares’’.

Zanetti, que demostró desde el primer momento en el que la delataron estar en la misma sintonía que el programa, le dio permiso a su marido para que confesara cuando fue la última vez en vez del número de veces. ‘’Ha sido recientemente, en el camerino, aquí’’, decía con sorna Bisbal antes de confesar realmente cuando fue la última vez que intimó con su esposa. ‘’Hoy me he levantado un poco aturdido. Fue anoche’’, confesaba provocando los aplausos del público. El presentador, volviendo a hacer de las suyas, bromeó ante esta declaración. "Les gusta a ellos los domingos por la noche. Les gusta follar cuando hay elecciones", soltaba causando las risas de todos, especialmente la de David Bisbal.