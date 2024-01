Las botas Pretty Woman de Paula Echevarría son las que nos vamos a poner para ir de cena con amigas esta noche

Paula Echevarría termina la primera semana de vuelta de Navidad con una cena con amigos. Y no sé vosotras, pero por aquí la semana se nos ha hecho eterna y solo podíamos pensar en que por fin llegara el viernes para poder pensar en nuestros lookazos de fiesta con amigas. Y todo eso lo tiene este estilismo de la actriz asturiana para copiarle este viernes noche con las botas Pretty Woman. Un outfit para una cena con amigos en el que Paula Echevarría ha apostado por un vestido corto mega sexy y unas botas mega altas de esas que siempre nos recordaran a Pretty Woman. Que los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020. Si el otro día era Sara Carbonero, hoy es Paula Echevarría la que nos lo recuerda.

Unas botas muy altas que Paula Echevarría ha combinado con un mini vestido negro con mangas de estilo capa y aperturas y también con una raja en la falda. Eso sí, aunque las botas sean muy altas, la asturiana no se ha olvidado de llevar medidas, porque con las gélidas temperaturas de Madrid, imposible salir sin ellas. Porque está claro que cuando no sabes que ponerte un look negro siempre es la solución.

Paula Echevarría se acaba de pasar el juego otra vez con su último lookazo en una cena en Madrid. Pero esta vez no nos hemos enamorado perdidamente de su falda negra más corta y sexy (que también), si no de sus botas más altas de esas que estilizan al máximo y nos hacen querer llevarlas con todos nuestros vestidos en invierno.