5 looks de streetstyle para sacar partido a las botas altas con calentadores

En el invierno pasado comenzó la fiebre por la combinación de botas altas con calentadores (o calcetines muy altos). No obstante, durante este otoño-invierno 2023/2024 no hemos parado de ver estas dos piezas juntas hasta a la saciedad. Indiscutiblemente, se han convertido en el combo más en tendencia en el armario de todas las editoras de moda. Por un lado, las botas altas han sido el calzado estrella de estos meses. Desde el modelo biker, que no paran de reponer todas nuestras marcas favoritas, hasta las míticas y cómodas botas UGG. Por otro lado, los calentadores han sido el accesorio más confiado para hacer match tanto con las merceditas más coquetas hasta con las zapatillas del momento. Pues bien, los aliados de este año, las botas mega altas y los calentadores, han sido los claros ganadores de las mejores modas de estos tiempos y todas las influencers se han pasado el juego combinándolos en todos sus looks. Han dejado (un poco) atrás los vaqueros rectos o los pantalones de pinza para dar lugar a las prendas mini y estilosas.

Tenemos cero dudas (pero, muchas pruebas) de que la combinación de botas altas con calentadores es ponible con multitudes de propuestas estilísticas. Y es por ello que todas las influencers ya nos han inspirado de cómo llevarlas para inspirarnos. Desde las más básicas y socorridas hasta las más arriesgadas y llamativas. Una de las opciones súper creativas es la de decantarse por un total look neutro de blazer y corbata como hacen las creadoras de contenido más modernas. No obstante, siempre es buena idea de añadir una trench fluida a tu outfit y dejar que todas las miradas se vayan al calzado. De la misma manera ocurre con la vía de conjuntar este combo con la chaqueta de borreguillo que siempre nos acompaña temporada tras temporada (y que ahora vemos cada día por las calles). Pero, por excelencia, las faldas mini son la prenda definitiva que más escogen las instagramers para lucir las botas altas con calentadores. Pues si estás pensando en unirte a esta nueva moda, no puedes dudar en comenzar con la fórmula de sudadera y falda denim de tablas o la de jersey oversize y falda pareo.

1. Con total look neutro: blazer y corbata

2. Con trench fluida

3. Con chaqueta de borreguillo

4. Con sudadera y falda denim de tablas

5. Con jersey súper oversize y falda pareo

Las botas altas con calentadores se han coronado como la combinación mejor amiga de todas las expertas en moda e influencers. Tenemos claro que esta fórmula es tan versátil y atemporal como la típica camisa blanca que siempre tenemos en nuestro armario.