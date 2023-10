Carmen Lomana es la reina de la elegancia con este vestido rosa español y zapatos Cenicienta

Carmen Lomana es la reina de la elegancia de nuestro país, y no permito discusión sobre este tema. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar en esta noche solidaria en Madrid para la ELLE Cancer Ball donde también ha brillado Victoria Federica vestida de novia moderna. Además, las dos apostando por moda española como nos gusta. Si Victoria ha lucido un impresionante vestido blanco de Jorge Vázquez, Carmen Lomana ha apostado por Alejandro de Miguel que le ha hecho a medida este maravilloso vestido en rosa. Por algo es uno de los diseñadores favoritos de las celebrities españolas. Un vestido el de Carmen que destaca por el escote off the shoulders que no puede estilizar más y potenciar esa parte tan bonita y femenina del cuerpo de la mujer

Al fin y al cabo, los escotes off the shoulders siguen funcionando desde que figuras como Brigitte Bardot los popularizase allá por los años 50, aunque ya Eugenia de Montijo (1826-1920) se encargase de hacer lo propio en el siglo XIX. La cuestión está en que esas piezas de hombros caídos que dejan al descubierto las clavículas con la máxima elegancia como ha hecho Carmen Lomana con este maravilloso vestido rosa de hombros al descubierto, con un pliegue que sale de la cintura y le da más movimiento y caída a una maravillosa falda. "Tienes oficio y eres impecable. Alta Costura", le dice Carmen a Alejandro de Miguel en su post de Instagram, y no puede tener más razón.

Carmen Lomana con vestido rosa. Gtres

Un vestido al que Carmen Lomana le ha querido dar todo el protagonismo del estilismo y ha combinado con unos joyas finas, cartera de mano y unos zapatos Cenicienta con brillo de esos que tanto nos gustan.