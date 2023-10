Solo Carmen Lomana puede reaparecer así de espléndida tras el gran susto con este conjunto de rayas de lo más otoñal

Teníamos ganas de volver a ver a Carmen Lomana tras el gran susto de este domingo al encontrarse a dos ladrones en su casa, mientras se estaba maquillando para ir al programa de Nuria Roca, y por fin la hemos visto. Y pese al gran susto vivido, no nos podemos alegrar bien de que nuestra querida Carmen esté bien, tan guapa, espléndida y elegante como siempre. Porque la verdad es que estábamos desde anoche con el corazón en un puño tras conocer la noticia, aunque esta mañana ya habíamos podido hablar con ella y no había dicho que estaba bien pese al susto horrible que había vivido. Y no solo está bien, que está tan guapa como siempre con este conjunto de rayas de firma española de lo más otoñal que ha recuperado de su armario. Pero tan contentos estamos de verla bien, como enfadadas por el comportamiento que ha tenido la periodista Pilar Vidal con ella en 'Espejo Público'. ¿De verdad alguien puede poner en duda el asalto a su casa? Estamos perdiendo la cabeza, de verdad. Por eso desde aquí nosotras solo podemos mandar un fuerte abrazo a Carmen Lomana para que se recupere cuanto antes del susto.

Pero volviendo a lo que a nosotras nos ocupa, el conjunto de punto con el que Carmen Lomana ha reaparecido en la puerta de su casa para atender a los medios, tan educada y comprensiva como siempre. Y es que sabe darle siempre se toque de glamour tan propio que lo eleva al siguiente nivel. Es lo que nos pasa con el conjunto de punto multicolor de firma española de moda por el que ha apostado. Carmen ha apostado por un jersey de manga corta con cuello camisero en rayas multicolor metalizadas a juego con un pantalón de punto ligeramente acampanado de la firma española Is Coming.

Carmen Lomana en Espejo Público. Antena 3

Una firma creada hace cuatro años por Constan Hernández, quien fuera fundador y presidente de Hoss Intropia, bajo las premisas de la sostenibilidad, que Carmen Lomana ya lució el año pasado y que no puede tener unos colores más ideales para el otoño. Además de ser un conjunto perfecto para estos primeros días de octubre con altas temperaturas en Madrid.