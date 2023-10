Carmen Lomana se convierte, un miércoles, en pura inspiración para las invitadas (más pijas) de otoño

Lo ha vuelto a hacer. No importa que sea durante elfin de semana, para acudir a su programa de la radio, durante sus vacaciones en Marbella, para asistir a los planes más especiales y envidiables, o durante la semana, para asistir a un evento de miércoles. Independientemente del plan, de la ocasión y de la temporada,Carmen Lomanatiene una capacidad innata para enamorarnos con todas las prendas que se pone y es que, nosotras no podemos evitar intentar copiar todos sus estilismos. La socialité asistía ayer a una jornada de charlas íntimas de mujeres, donde también hablaron de belleza y de cuidados y, para la ocasión, escogía el estilismo más sofisticado de lo que llevamos de octubre.

El look de Carmen Lomana, que no dejaba a nadie indiferente, se convertirá en pura inspiración para las invitadas de otoño. La empresaria escogía un vestido blanco satinado muy especial, con un toque lencero y escote decorado con encaje y lo combinaba con un kimono abierto de terciopelo en color granate y con sus sandalias doradas de tacón sensato de las que no se ha despegado desde que comenzó el verano. Hemos encontrado en la web de Eternamente Guapa, un kimono ideal con el que replicar su estilo.

Kimono terciopelo burdeo, de Eternamente Guapa (60€)

Kimono terciopelo burdeo Eternamente Guapa

Y es que no puedes dejar escapar este look tan especial de Carmen Lomana a la hora de crear tus mejores esitilismos para la temporada de bodas de otoño/invierno 2023.