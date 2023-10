La Reina Letizia enamora con vestido español camisero de Juan Vidal en el Día de la Hispanidad

Uno de los días marcados en rojo en el calendario de estilismo de la Reina Letizia, es el del Día de la Hispanidad. Doña Letizia suele sacar su mejor versión en este acto y, aunque en los últimos años ha habido otros factores que le han robado el protagonismo, lo cierto es que el look que escoge la Reina es siempre de lo más comentado. Tenía dos normas para el 12 de octubre, que ya no cumple desde hace unos años, vestir siempre de Felipe Varela y no repetir. Pero con la pandemia del coronavirus todo cambió, la Reina Letizia recicló un diseño y además ha estrenado otras firmas como María Barragán o Vogana. Y para este desfile del 12 de octubre de lo más especial con la vuelta de la Princesa Leonor, está vez con uniforme militar, y sin la Infanta Sofía en Gales, la Reina Letizia ha estrenado un vestido de manga larga camisero de Juan Vidal de lo más romántico en azul y con estampado de flores.

Un Día de la Hispanidad en el que la Reina Letizia ha estrenado este diseño especial de Juan Vidal que nace de un vestido que en su colección tenía lazada. La Reina Letizia ya deslumbró con uno de sus vestidos en la primera aparición pública que hizo tras prescindir de Felipe Varela. Y hay dos reinas de la música que adoran sus diseños: una es Lady Gaga y la otra es Rosalía.

La Reina Letizia con vestido de Juan Vidal. Gtres

Este es el vestido camisero original de la colección de Juan Vidal, que han adaptado para la Reina Letizia, adaptando el escote y el cuello con lazada.

Vestido camisero. Juan Vidal

El año pasado, la Reina eligió un diseño de la firma sevillana Vogana en azul y de lo más español, repleto de lunares blancos, que presentaba un original escote cruzado, mangas abiertas con puños marcados, cintura destacada y larga midi. Sí, el mismo que volvió a vestir el pasado sábado en la jura de bandera de la Princesa Leonor en Zaragoza. Pasado el desfile militar del 12 de octubre, los próximos looks de lo más especiales que veremos a la Reina Letizia será en su Asturias natal con todos los actos de los Premios Princesa de Asturias, que siempre se convierten en nuestros estilismos favoritos del año real.