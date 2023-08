De Carmen Lomana a Victoria Federica, estos son los lookazos de la Gala Starlite 2023 en Marbella

Un verano más, Marbella vuelve a vivir una de las noches más especiales donde glamur, música y solidaridad, van de la mano. Claro está, hablamos de la Gala Starlite 2023 que no se han querido perder ni Carmen Lomana, ni Victoria Federica, ni Paula Echevarría, que acaban de derrochar estilo con sus lookazos en la alfombra roja. Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán han vuelto a convocar en Marbella la cita solidaria más esperada del año, la Gala Starlite. Los anfitriones de honor celebran junto a numerosos amigos de la familia Starlite, la XIV edición de esta velada mágica en el enclave inigualable de La Cantera de Marbella, que este año se ha transformado en el “Olimpo de los deseos cumplidos” y está repleta de innumerables sorpresas y momentos irrepetibles. Y aunque Victoria Federica y Paula Echevarría no han salido en todo el verano de Starlite, es la primera noche que vemos a nuestra querida Carmen Lomana derrochar todo su estilo y elegancia, y eso, no nos puede hacer más ilusión.

Ejemplo de solidaridad cada año son Victoria Federica, Paula Echevarría, Carla Pereyra, Cayetana Guillén Cuervo, Jordi Mollà, María Casado, Gunilla Von Bismarck, Santiago Segura o Carmen Lomana, que han acudido un año más a la llamada de la filantropía y participarán activamente durante la velada. Como ya es habitual, habrá varias actuaciones musicales, entre las que cabe destacar grandes nombres internacionales y nacionales, como el puertorriqueño Luis Fonsi o Julio Iglesias JR que regresa España tras la boda de Tamara Falcó. Para recordar el momentazo del año pasado, con Victoria Federica y Gunilla Von Bismarck desfilando por la alfombra roja con el mismo vestido. Coincidencia que por lo que nos contaron, no gustó nada de nada a la influencer. ¿Tendremos alguna coincidencia este año?

Estos son los mejores looks de la alfombra roja de la Gala Starlite 2023. ¡No te los pierdas!

Paula Echevarría con vestido de pedrería blanco de corte sirena y joyas de Dél Páramo

Paula Echevarría en la Gala Starlite. @fundacionstarlite

Victoria Federica con vestido de Andrew Pocrid

Victoria Federica en la Gala de Starlite. @fundacionstarlite

Carmen Lomana con vestido de Dior

Carmen Lomana @fundacionstarlite

María Casado de Julieta Brand

*Noticia en constante actualización