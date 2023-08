Paula Echevarría nos devuelve a nuestra infancia con este vestido de nido de abeja para llevar con botas cowboy

Paula Echevarría sigue celebrando su 46 cumpleaños, si la otra noche era con un fiestón en Starlite, ahora ha tocado día de mimos para las mujeres de la casa. Es decir, Paula junto a su madre y su hija, para cuidarse en un día de chicas. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el vestido de la actriz asturiana que nos ha devuelto directas a nuestras infancia. Y como no podía ser de otro modo, es de una de sus marcas favoritas, Fetiche&Suances. Un diseño de estampado cuadro vichy en verde y blanco, con nido de abeja, volantes y lazadas en los tirantes. Una maravilla de vestido de lo más cuqui, que aunque no sabemos con que calzado lo ha combinado Paula Echevarría, la modelo de la web lo hace con botas cowboy y a nosotras nos encanta. Porque aunque haya mucho hater de las botas cowboy en verano, es momento de ponérnoslas porque en otoño darán paso a las botas biker más tendencia, y las dejaremos de ver.

Si para celebrar su cumpleaños, Paula Echevarría optó por un vestido de firma portuguesa blanco, con lentejuelas y flores 3D en el pecho, hoy ha optado por este diseño mucho más casual pero que a nosotras nos ha robado el corazón por su aire más infantil y boho. El nido de abeja ha conquistado todo armario real y se ha instalado en los estilismos de las mujeres más buscadas tanto en sus apuestas informales como en las más festivas. Si esta técnica de bordado alcanzó su esplendor en los años 80, ahora vuelve a ser una de las opciones preferidas también dePaula Echevarría que lo ha dejado claro en este Stories junto a su madre.

Paula Echevarría con su madre. @pau_eche

Vestido Picnic, de Fetiche & Suances (rebajado a 115,50 euros)

Vestido nido de abeja. Fetiche&Suances

Un vestido con ese aire boho que es perfecto para llevar en verano con botas cowboy como la modelo para un estilo más casual, o con una sandalias Cenicienta de las que tanto le gustan a Paula Echevarría.