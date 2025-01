Cazadora de ante, jersey de punto y pantalones de pana, el look más 'comfy-chic' de María Pombo que le vamos a copiar para ir a 'la ofi'

Los días grises como lo lleva siendo toda la semana en Madrid a veces nos nublan la creatividad estilística, pero para eso está María Pombo, para alegrarnos la semanita en forma de inspiración fashion con el look perfecto para llevar sin parar a la oficina por lo que queda de invierno, repite conmigo: chaqueta de ante, jersey de cuello alto y pantalones de pana, una combinación ganadora para ser la mejor vestida de tu equipo, sin pasar frío ni perder un ápice de estilo. Pero sin duda la prenda de este mix en la que más nos he fijado y por la que la influencer nos ha creado una nueva necesidad son los pantalones de pana o corduroy.

El regreso de los pantalones de pana esta temporada no es una casualidad. Desde las calles más chic hasta las pasarelas internacionales, su versatilidad y calidez han vuelto a convertirlos en un imprescindible para los meses más fríos La pana, con su textura suave y ligeramente retro, ha encontrado su lugar en los looks más actuales, adaptándose tanto a estilismos informales como a combinaciones más sofisticadas. ¿Una de las razones de su vuelta al punto de mira más trendy? Chemena Kamali, la nueva directora creativa de Chloé, marcó la pauta con su última colección, presentando piezas de pana que evocan una mezcla de sofisticación y comodidad. Desde pantalones de líneas relajadas hasta diseños más estructurados, esta textura tan años 70 se ha renovado en clave contemporánea, y María Pombo no ha tardado en demostrarnos cómo llevarla al día a día con un toque elegante y actual.

Flared corduroy jeans anna, de Gerard Darel (185 euros)

Los pantalones que lleva la influencer en un clásico marrón chocolate destacan por su corte flared, ideales para estilizar cualquier figura y aportar ese aire de estilo sin esfuerzo que tanto triunfa últimamente. Este modelo, no solo es perfecto para el trabajo, sino también para afterworks o planes casuales gracias a su textura suave y adaptable. Por supuesto, lo que más nos ha gustado del story en el que hemos fichado este lookazo de María Pombo es cómo ha sabido integrarlos en un look de oficina perfecto, combinándolos con un jersey de punto de cuello alto en un tono neutro que equilibra la calidez del marrón y remata con una cazadora de ante que aporta un extra de textura y sofisticación.

El look de María Pombo. @mariapombo

Nueva lección de estilo aprendida que sin duda nosotras copiaremos en los próximos días. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una jornada gris en la que no sepas que ponerte, recuerda a María Pombo y el mix 'pana + punto + ante', o el comodín ganador que no solo te salvará del frío, sino que también te convertirá en la referencia estilística de tu oficina.