5 consejos para vestir bien, cómoda y con mucha personalidad a la oficina en enero

Volver a la rutina tiene un lado de lo más positivo, como es comentar todos los estilismos perfectos para la ocasión. Porque una razón para tener mucha motivación para levantarnos al día siguiente de las fiestas es estrenar un nuevo look que hemos conseguido en las rebajas o llevar a la práctica ese estilismo que llevas imaginándote todo este tiempo. No obstante, todavía seguimos teniendo dudas (o, más bien, falta de ideas originales) sobre cómo vestir bien para ir a la oficina. O, por lo menos, evitar lucir siempre las mismas combinaciones con las que nos da miedo que nuestro compañero recuerde que la llevamos la semana pasada.

Si trabajas en una oficina, estarás acostumbrada a apostar por los clásicos trajes de americana y pantalón o los conjuntos de punto que ofrecen comodidad absoluta durante las ocho horas de la jornada. Y está totalmente perfecto, no nos equivoquemos. Pero, con la bienvenida de las tendencias de invierno 2025, ha llegado el momento de dar un giro de 180 grados a tu ropero con la intención de conseguir una colección de esenciales (tanto prendas como accesorios o calzados) que nos faciliten la tarea de vestir bien, con mucha personalidad y sin incomodidades. Lo primero que tenemos que saber es que no todo tiene que ver con la selección de ítems que decidimos comprar o no, sino en saber llevarlo o, incluso, en seleccionar el patrón, el material o el estampado en cuestión. Sabemos que, al principio, toda esta información es ambigua, pero nada mejor que explicar el éxito para convertirte en la empleada más fashionista que con cinco consejos fáciles para vestir distinta en el trabajo. Ya adelantamos con que, una vez los pongas en práctica, no permitirás decir la frase hecha 'no tengo nada que ponerme'.

1. Apuesta por las formas estructuradas en las prendas

La verdad es que a la hora de escoger nuestro look para ir a la oficina, nos basamos en las prendas más básicas, porque son las únicas que combinan con absolutamente todo. Y es que debemos contemplar una colección cápsula que nos permita jugar con cada uno de los ítems sin preocuparse de nada. No obstante, para captar todas las miradas en un estilismo aparentemente sencillo, centra toda tu atención en los patrones estructurados de las prendas. Lo trasladamos a formas geométricas, hombreras estructuradas, mangas jamoneras, siluetas de reloj de arena, entre otras alternativas que ayudarán tanto a personalizar tu atuendo como a estilizar la figura.

Prendas estructuradas. @greceghanem

2. No te olvides de los accesorios masculinos

Una de las estrategias más comunes para elevar cualquier estilismo de oficina es la apuesta por los accesorios masculinos. Se trata de una de las tendencias que ha inundado los anteriores años gracias a la incorporación de estos, (como las corbatas) en los desfiles de las firmas de lujo en la Semana de la Moda, como en la colección de primavera-verano 2025 de Saint Laurent. Con simplemente este añadido, despejarás todas tus dudas para dar un cambio al clásico estilismo.

Looks con corbatas. @marinamcerezo

3. Atrévete con estampados llamativos y únicos

Los estampados tienen el poder de captar la atención de todos en tu estilismo. Seguiremos llevando los más tradicionales, como los lunares (que son muy tendencia este 2025), el animal, los motivos florales o las rayas marineras. Eso sí, daremos paso a aquellos más llamativos o abstractos que consiguen convertir una prenda, accesorio o calzado en único. Pongamos un sencillo ejemplo. Si apuestas por un clásico traje masculino monocromático, sorprende con unos mocasines de estampado de leopardo o substituye el pantalón sobrio por otro con un print más exclusivo. Ahora es el momento para hacerte con estos ítems más especiales en las rebajas.

Prendas estampadas. @lucia.avendano

4. Da una vuelta a tus prendas para que sean distintas

En vez de vestir las prendas como lo hacemos normalmente, modifícalas a tu gusto para que parezcan distintas. Con ello no queremos decir que las personalices, pero sí que aprendas los típicos trucos que vemos en las redes sociales para cambiarlas. Hablamos de acortar una manga de una camiseta para que sea de tirantes anchos, convertir tu cárdigan de punto en torera o llevar los pantalones anchos con botas altas y convertirlos en bombachos. Hay cientas de posibilidades, solamente debemos tener imaginación.

Looks con accesorios. @melissavillarreal

5. Súmate a la tendencia de las zapatillas con diferentes cordones

¿Quién ha dicho que no podemos ir en zapatillas a la oficina? Sabemos que no está hecho para el gusto de todo el mundo, pero lo cierto es que es una técnica para relajar el estilismo de una manera muy fashion. Y si lo hace la Reina Letizia incluso en los actos oficiales, ¿por qué no nosotras también? Aprobamos las Adidas Samba, las Nike Cortez o las icónicas de la colaboración entre Miu Miu x New Balance. En concreto, debemos hablar de este modelo, que llama la atención por estar decorado con distintos cordones de colores y charms a tu elección y gusto. Sinceramente, no encontramos una estrategia mejor de elevar un look de oficina.

Zapatillas deportivas con muchos de cordones. @violeta

Como ves, vestir distinto para ir a la oficina no es nada complicado, siempre y cuando se tengan ganas de jugar con las prendas, accesorios o calzados. Si tienes en cuenta todos estos consejos, triunfarás en ello. Palabra de editora de moda.