Victoria Federica también se rinde al 'Mocha Mousse' con el jersey de punto más bonito y calentito del invierno

El color más deseado del año ya se ha colado en el armario de Victoria Federica, estamos hablando del 'Mocha Mousse' o también conocido como el color Pantone 2025. Desde las mujeres que más saben de moda a nuestras influencers de cabecera, todas han avalado al que promete (si no ha pasado ya) asaltar el trono cromático este año y nuestra royal más fashion no podía ser menos. Hablar del color 'Mocha Mousse' es hablar de un tono cálido, con matices terracota que evocan confort, elegancia y un aire neutral perfecto para cualquier combinación. El jersey de punto, escogido por Victoria Federica, no solo es una declaración de estilo sino un guiño a la moda funcional, esa que nos acompaña del día a la noche sin esfuerzo. Además, no es casualidad que este color haya sido nombrado como el rey del Pantone para 2025. Su versatilidad lo convierte en el mejor aliado tanto para looks casuales con vaqueros y zapatillas, como para estilismos más sofisticados con falda midi, botines o incluso pantalones de pana en tonos claros como el crema o beige.

La hija de la Infanta Elena vuelve a demostrarnos que, cuando se trata de moda, no hay tendencia que se le escape. En esta ocasión, ha apostado por el 'Mocha Mousse' como pieza central de un look relajado, para una sesión de trabajo, y nos recuerda que este color no solo es favorecedor, sino que además se adapta perfectamente a los gustos de la Generación Z. Y como no podía ser de otra manera, Victoria lleva esta tendencia un paso más allá. En uno de sus últimos stories en Instagram, podemos ver que el 'Mocha Mousse' no solo está presente en su jersey, sino también en su manicura. Sí, la misma que han popularizado recientemente iconos como Hailey Bieber o Selena Gómez.

Victoria Federica con jersey y manicura 'Mocha Mousse'. @vicmabor

Por si fuera poco, el 'Mocha Mousse' se ha consolidado como el color perfecto para la temporada invernal porque evoca calidez sin renunciar a la elegancia. Además, combina a la perfección con otros colores de tendencia como el burdeos, el verde oliva o incluso el azul marino. Es una apuesta segura tanto para quienes aman los tonos neutros como para quienes buscan darle un giro más moderno a su paleta habitual.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

En definitiva, si algo nos deja claro Victoria Federica con esta elección es que el 'Mocha Mousse' viene pisando fuerte. Este invierno, no solo será el protagonista de los jerséis más deseados, sino también de bolsos, abrigos y, por supuesto, manicuras. Y si lo avala nuestra royal más cool, no queda duda: estamos ante la tendencia cromática definitiva de 2025.