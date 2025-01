Vicky Martín Berrocal es diva hasta para estar por casa con 'total look' blanco de cashmere

La que nace diva es diva siempre hasta para estar por casa, eso ha sido justo lo que hemos pensado al ver a Vicky Martín Berrocal con un outfit de lo más comfy. Cada vez tenemos más claro que la diseñadora derrocha estilo por todos sus poros, y no solo estamos hablando de sus lookazos de invitada perfecta, también de sus elecciones de diario ya sea para ir de viaje con su madre o para pasear por Madrid. Si ayer su hija, Alba Díaz nos sorprendía con un cambio de look radical, ahora ha sido ella, Vicky Martín Berrocal quien nos ha dejado una inspiración de lo más fashion para estar por casa con un total look de cashmere.

El cashmere ya se ha apoderado de los armarios de las mujeres elegantes como en el caso de Tamara Falcó o Sassa de Osma, quienes cuentan con varios jerséis de este tejido para afrontar el invierno abrigadas y en estilo, pero ha sido Vicky Martín Berrocal quien lo ha llevado a otro nivel con este conjunto que mezcla la delicadeza y el lujo en la intimidad de su hogar. Su camiseta de manga larga ultrafina y sus pantis de cashmere con efecto canalé son la definición de estar bien vestida incluso en pijama.

Camiseta con cuello barco en cashmere de manga larga, de Intimissmi (32,90 euros)

Camiseta con cuello barco en cashmere de manga larga Intimissimi

La camiseta de cuello barco que lleva Vicky Martín Berrocal en su última publicación en redes sociales pertenece a Intimissimi y está confeccionada en una mezcla de cashmere y seda, lo que le da ese toque fluido y ligero que es perfecto para cualquier plan de interior. Además, su diseño minimalista en color blanco (aunque disponible en 15 colores) permite combinarla con prácticamente cualquier pieza del armario, convirtiéndola en un básico esencial.

Panty tupido cashmere efecto canalé, de Calzedonia (15,95 euros)

Panty tupido cashmere efecto canalé Calzedonia

Con efecto canalé y un tejido tupido que mezcla cashmere, los pantis elegidos por la diseñadora andaluza son una joya para las amantes de las prendas cálidas y sofisticadas. Este diseño demuestra que las medias pueden ser mucho más que un complemento: pueden ser la clave de un look invernal.

Aunque el abrigo gris de Marina Rinaldi con pequeños abalorios, Vicky Martín Berrocal confiese que lo haya lucido solo para las fotos, no nos cuesta imaginar un look similar en un street style de cualquier ciudad europea. ¿Quién dice que la comodidad no puede ser elegante? Este conjunto nos lo ha dejado claro: el cashmere es el tejido de las reinas del estilo, y con outfits así, no nos extraña que este invierno queramos emularla.