El pantalón de pana que Lady Di ya llevó en los años 80 es el que Amelia Bono lleva este diciembre

Amelia Bonolo tiene claro, las zapatillas New Blalance siguen siendo el calzado del invierno y no nos las vamos a quitar hasta en invierno.Aún seguimos soñando despiertas con los vaqueros de pinzas de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que ha hecho que nos olvidemos de todos nuestros pantalones pitillo de pana que adoraban nuestros abuelos. Bueno, no solo eso, también hará que se agoten al momento en la web de Zara. Pero como no hay día queAmelia Bonono nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos un pantalón de pana blanco en nuestro armario este invierno 2024 con un jersey básico gris y abrigo de paño.

Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su estilismo con los pantalones de pana que amaban nuestros abuelos. Tu abuela se va a poner muy contenta. Y es que no hay tejido que nos recuerde más a nuestros abuelos, que la pana. Saint Laurent, Acne o Longchamp dicen sí a una tendencia que ya ha conquistado a María PombooSara Carbonero y promete verse en todos los escaparates y en las tiendas esta temporada. Este invierno 2024 destaca el traje de pana, o los pantalones de pana, un material ideal para los meses de frío que nos vienen por delante. Cómodo, calentito y en tendencia. Las New Balance de padre de Amelia Bono también son las favoritas de Tamara Falcó.

Amelia Bono. @ameliabono

Un pantalón de pana blanco como el de Amelia Bono es el que ahora necesitamos en nuestro armario para vivir en él todo el invierno.