De Chanel a Blanca Paloma, dos estilos de lo más diferentes en el concierto de despedida antes de poner rumbo a Eurovisión

Ha llegado el momento, Blanca Paloma se ha despedido de España antes de poner rumbo a Eurovisión 2023 con toda su ilusión y trabajo. Y dejando claro que ella y Chanel tienen un estilo totalmente diferente en sus estilismos. El día y la noche, pero también representan a dos estilos de mujeres en nuestro país. Porque Blanca Paloma pone rumbo a Liverpool para su participación en Eurovisión con un acto de despedida organizado en Callao, donde antes de deslumbrar a Europa con su Eaea, ha querido despedirse por todo lo alto. Un concierto de despedida que no ha querido perderse Chanel. "Todo el cariño que me estáis dando me lo llevo a Liverpool y más allá. Para mí la música ha sido desde mi infancia un espacio de libertad y está bien plasmado en esta canción que habla de la mujer que quiero ser y el espacio que quiero ocupar", ha dicho Blanca Paloma enfundada en un vestido negro con escote palabra de honor y un gran volante verde que recorre todo el vestido, aunque después se ha cambiado por dos looks de lo más nupciales como le gusta a la representante española, con un vestido con mangas abullonadas y un mono con plumas.

Porque lejos del vestido de transparencias de lo más sexy de Chanel, Blanca Paloma opta siempre por un estilo más clásico y elegante, representando a las dos españas. El de las chicas más clásicas y cayetanas andaluzas, y el de las más modernas, sexis y atrevidas como Chanel Terrero. Desde el vestido amarillo semitransparente y con capucha que recuerda al Saint Laurent que llevó Kate Moss en una fiesta privada meses atrás, al dos piezas bicolor o un original top rojo sin tirantes con lazadas negras en el brazo y pantalones blancos de piel de cocodrilo de tiro muy alto. Eso sí, siempre con la moda nupcial muy presente.

A Blanca Paloma le gusta vestir diseños especiales, siempre con un toque flamenco, pero sin tener nada que ver con la chaqueta torera de brillos que llevó Chanel a Eurovisión el año pasado.

Pese a que no todos los atuendos llevan su firma, lo cierto es que "la aguje y el hilo" detrás de la mayoría de los diseños de Blanca Paloma es la diseñadora nupcial Isabel Zapardiez. Deseando estamos de ver la elección para la gran final de Eurovisión 2023 este 13 de mayo en Liverpool.